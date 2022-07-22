青年债务利息减免争议，应明确排除“举债投资”的原则. July. 22, 2022 08:02. . 韩国总统室19日表示，对于最多减免青年债务者贷款一半利息的青年特例项目，“不是减免本金，而是延长到期期限，降低部分利率”。金融委员会委员长金珠贤前一天表示：“请用温暖的心理解这一对策。”对于青年层的债务调整，出现了“难道连‘举债投资’的损失也要用税金来阻止”的争议，政府连日来出面对此作出了解释。 金融委员会通过14日出台的金融部门民生稳定对策，决定对信用度较低的48000名青年债务者给予减免利息、延期偿还本金、缓偿期限适用低利息等优惠。因投资虚拟资产而负债的青年也是受惠对象。原有的债务调整项目只推迟偿还本金，并不减免利息，约定年息也是最高15%，相对较高。虽然政府表示，将原来的债务调整制度扩大到了弱势青年层，但此次措施远远超过了原先的优惠。 去年底1860万亿韩元家庭负债中，有597万亿韩元是向多家金融公司借款的多重债务人的债务。如果是正常的当局，就应该先检查在负债炸弹爆炸之前处于极限状况的弱势家庭的实际情况。制定中长期计划，引导偿还债务，不能偿还的不良债券要按照程序进行清理。但当局却跳过了普通阶段，首先出台了对青年层减免利息、对个体户减免本金的善心政策。由于政府自找的争议，先发制人的负债结构调整计划出现了差池。 无论是青年层还是个体户，政府对举债投资损失进行援助，是对诚实偿还债务的大多数贷款者的欺瞒。最重要的是，毫无原则地降低利息、减免本金，会助长银行亏损。由于承担亏损的金融圈的保证余力减少，真正急需贷款的小工商业者的资金来源可能会被堵住。不分生计型债务人和举债投资债务人地进行支援，就是把国库的钱变成随意挥霍的钱。

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