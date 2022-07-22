“为应对不确定性”福特计划裁员8000人……特斯拉出售75%的比特币以确保现金. July. 22, 2022 08:02. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国汽车企业福特推进裁员，裁员1000名以上的微软（MS）也将减少新员工招聘。已经表明裁员计划的特斯拉出售了75%的比特币，增加了现金持有量等，跨国企业在景气停滞危机中为应对不确定性纷纷采取了措施。 据美国《华尔街日报》（WSJ）等媒体20日报道，福特公司正准备裁员4000~8000人。虽然尚未确定准确的裁员规模和时间，但预计内燃机车辆事业部白领将成为主要裁员对象。去年10月就任的福特首席执行官（CEO）詹姆斯•帕利曾表示，到2026年为止，将减少30亿美元的费用，为转换电动汽车筹集投资金。另外，彭博社当天报道说，微软裁员18万名职员的1%左右，因担心经济萧条，将缩小新招聘规模。 上个月减少200多名职员的特斯拉表示，出售了75%的比特币，确保了9.36亿美元（约1.23万亿韩元）的现金。特斯拉CEO埃隆•马斯克当天在电话会议上解释说：“随着新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情带来的中国的封锁政策增加了不确定性，有必要增加现金持有量。”但是他同时也表示：“此次出售并不是对比特币未来的最终判决。” 当天公布的特斯拉今年第二季度（4~6月）的销售额约为169.34亿美元（22.2175万亿韩元），与去年同期相比增加了42%。净利润为22.59亿美元（2.97万亿韩元），比去年同期剧增98%。但受通货膨胀和“超级美元”的影响，与今年第一季度（1~3月•33亿美元）相比有所减少。《华尔街日报》评价说：“特斯拉的创纪录利润疾驰刹住了。”

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