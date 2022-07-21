美高官：“朝鲜黑客用软件攻击美国医院，勒索50万美元”. July. 21, 2022 07:49. by 申雅馨记者 abro@donga.com. 据确认，朝鲜政府支持的黑客组织利用新型勒索软件进行网络攻击，攻击了美国医院，夺取了50万美元（约6.5亿韩元）。 据“美国之音”报道，美国司法部副部长丽莎·莫纳科19日在纽约福特汉姆大学国际网络安全会议上表示：“今年5月，朝鲜黑客从堪萨斯和科罗拉多两所医院等地窃取了50万美元。” 黑客们去年5月将堪萨斯医院的医疗记录及核心医疗设备信息的服务器加密后，以解开密码为代价要求巨额资金，并威胁说：“如果在48小时内不缴纳，将把金额提高两倍。”医院方面用比特币支付了10万美元（约1.3亿韩元）后，向美国联邦调查局进行了举报。 莫纳科表示：“医院运营团队面临着要么交钱，要么损害医疗团队的必要治疗能力的情况，”“联邦调查局立即追踪到了这笔钱的移动痕迹，找到了帮助虚拟货币现金化的洗钱负责人。”莫纳科说，黑客们使用的勒索软件“‘maui’是联邦调查局和司法部检察官们从未见过的类型”。美国当局还从黑客们的账户中找到了今年4月科罗拉多医院作为代价支付的12万美元（约1.6亿韩元）。在当天的会议上，美国联邦调查局局长克里斯托弗·雷指出：“勒索软件攻击是以勒索现金为目的的网络犯罪，现在想要破坏（攻击对象国）的敌对政府正在发动更多的行动，”“朝鲜是伪装成国家的网络犯罪组织。”

한국어