海力士•苹果紧缩……投资、雇佣冰河期警告音非同寻常. July. 21, 2022 07:50. . SK海力士、LG能源解决方案等出口大企业开始推迟或保留投资时间。包括苹果公司在内的美国大型科技企业也在减少招聘规模。因为随着美国联邦储备制度（Fed•美联储）为了控制9%左右的物价，将标准利率提高到所需水平的意志变得明确，预计伴随消费萎缩、雇佣减少的全球经济萧条将会到来。 世界第二大存储器半导体企业SK海力士保留了投资4.3万亿韩元于明年初动工的忠北清州NAND闪存工厂扩建计划。因为电子产品需求减少、库存增加，已经处于弱势的半导体价格将进一步下降。代工世界排名第一的中国台湾TSMC、存储器排名第三的美国美光也在重新讨论投资计划。LG能源解决方案以汇率暴涨和高物价为由，决定重新考虑在美国建设电动汽车电池工厂的计划。 国内外技术企业也在缩手缩脚。美国第一大企业苹果在今年第一季度创下了历史最高业绩，但决定明年减少部分事业部门的研究开发和招聘预算。电动汽车第一企业特斯拉正在推进裁员10%的计划。Naver决定修改今年的招聘计划，只招聘比去年的1100多人少30%左右的人员。Kakao、Coupang等也计划将招聘规模最小化。到今年年初为止，保障高年薪并扫荡人才的氛围发生了翻天覆地的变化。 刚刚进入门槛的世界性经济萧条预计至少会持续到明年。有分析认为，要想将时隔41年的通货膨胀通过利率上调加以控制，美国经济的失业率增加、消费萎缩是不可避免的。第二季度增长率停留在0%左右的中国、因乌克兰战争余波而面临俄罗斯产天然气供应中断危机的欧盟（EU）、因油价及原材料上涨而面临破产危机的新兴国家等全世界同时进入了经济停滞的冰河期。 随着企业陆续转换为紧缩、紧急经营体制，下半年韩国的投资、雇佣方面的警告声也越来越大。5月尹锡悦政府上台后，十大企业承诺在5年内投资1000万亿韩元，聘用近40万人，但仅过两个月，计划就被推迟或流产。政府和政治圈要动员放宽限制、下调法人税等投资诱因政策，尽快提高每周52小时制改编等劳动灵活性，防止企业的投资心理萎缩和经济急剧下滑。

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