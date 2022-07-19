乌克兰的同族相残. July. 19, 2022 07:56. . 1941年6月22日，希特勒废除《德苏互不侵犯条约》，突袭了苏联。这就是巴巴罗萨行动。战争初期，德军气势汹汹。由北部、中部、南部3个集团军组成的德军分别向列宁格勒、莫斯科、乌克兰挺进。7月16日，中部集团军的先锋“闪电战之父”古德里安麾下的29步兵师团占领了斯摩棱斯克。 斯摩棱斯克位于从波兰经过白俄罗斯前往莫斯科的直线上。7月中旬，古德里安击退了苏军的反击，牢牢地控制了斯摩棱斯克。 他本想立即向莫斯科进攻，但希特勒指示要转向南方，走向乌克兰。希特勒也是有原因的。乌克兰是战略上最重要的地区。不用说谷物，现在被俄罗斯掌握的顿涅茨克地区当时生产了苏联60%的煤炭、75%的焦炭、30%的铁、20%的钢铁。但是，转向乌克兰南部的集团军战果最差。 古德里安直转南下，前往基辅和德尼普罗河。德军在基辅完全包围了苏军，歼灭了100万人。乌克兰的噩梦从此开始。数百年来一直想吞下乌克兰的德国认为，这片富饶的土地应该成为日耳曼人的家园。他并没有刻意去保护或笼络乌克兰人。一旦发生事件，就会异常残酷地处理，超出了必要的水平。而且纳粹的消灭对象是共产主义者和犹太人，这里是共产圈国家，同时也是犹太人居住最多的地区。 直到战争结束，德国和苏联在乌克兰展开一进一退的攻防战。苏军对犹太人也很残酷，乌克兰人也不是同族。苏军进军后杀害乌民族主义者，苏军撤退时共产主义者遭到了报复。国家、理念、民族……韩国在6·25战争中经历过的悲剧，早在20世纪40年代在乌克兰上演。大约80年后，悲剧再次上演。罗马史上有一句格言。“可怜者，你的名字叫做弱者。” 历史学者

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