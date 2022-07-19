新冠封锁-亲普京政策……全球资本从中国撤离. July. 19, 2022 07:56. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 有分析认为，由于担心中国国家主席习近平严格的“新冠清零政策”等单方面的反市场政策和地缘政治矛盾，全球投资者正在离开中国。 据彭博社当地时间17日报道，资产达310亿美元（约41万亿韩元）的英国投资公司Ruffer最近关闭了运营10年以上的香港办公室。Ruffer投资总监马特·史密斯对彭博社表示：“西方的大型资本正在背离中国，”“看不到尽头的新冠封锁政策和地缘政治矛盾让他们割舍中国。” 今年以来，由于海外投资者加速撤离，中国金融市场的变动性增大。据美国《华尔街日报》报道，仅2月至4月中国债券市场就流出450.3亿美元（约59万亿韩元）。中国股市代表指数CSI 300在最近17个月里从前高点下跌了27%，比美国标准普尔500指数跌幅26%还要大。全球基金信息企业“新兴组合基金研究”（EPFR）在本月初发表的报告中表示，世界新兴市场股票、基金在中国市场的比重跌至3年来的最低水平。 也有分析认为，中国维护并援助入侵乌克兰的俄罗斯，也助长了海外投资者的流失。彭博社报道说：“相当多的海外投资公司表示担心顾客在地缘政治上的矛盾，要求减少中国在投资组合中的比重。”也就是说，美国采取了连接印度、太平洋和欧洲，严密牵制和施压中国的战略，在“美西方对中俄”新冷战格局浮出水面的情况下，投资者认为，集中对中国投资是危险的。 花旗集团亚洲研究团队也在最近的报告中表示：“顾客们以惊人的程度降低了对中国市场的参与水平，”“取而代之的是将焦点放在了韩国和印度。”全球投资公司卡莱尔集团也决定，在85亿美元（约11.2万亿韩元）规模的亚洲投资基金中，减少中国的比重，提高韩国、东南亚、澳大利亚、印度的比重。 习近平主席自2013年就任以来，允许在上海和香港股市进行交叉买卖等，试图对抗美元，将人民币培养成国际储备货币。但也有分析认为，最近美国实施紧缩政策导致的“超级美元”暴露了中国人民币和金融市场的局限性。《金融时报》最近报道说：“中国不能成为金融超级力量的最大原因，是（世界）对中国金融体系的不信任。”

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