拜登：“沙特将增产原油”……沙特断然否认：“不曾讨论过”. July. 18, 2022 07:57. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 美国总统拜登从执政前开始就批评世界最大产油国沙特阿拉伯镇压人权，为了解决高油价引发的通货膨胀危机，在执政后首次来到沙特敦促提高原油产量，但未能得到想要的答复。虽然拜登与被认为是暗杀反体制媒体人士贾迈勒·卡舒吉事件幕后主使的沙特实权人物穆罕默德·本·萨勒曼王储会面，进行了“碰拳握手”等努力，但沙特方面却划清界限表示，“没有讨论过增产问题”，甚至批评美国镇压人权。因此，很多人批评说，拜登的访问徒然伤了体面，毫无实际利益可言。 拜登15日在沙特第二大城市吉达会见了王储穆罕默德。他在13日至16日的为期4天的中东巡访中，在会见以色列总理拉皮德等其他中东领导人时，亲亲密密地互相拥抱，但当天在会见穆罕默德时以型冠疫情为由，只进行了碰拳问候。分析认为，曾任《华盛顿邮报》专栏作家的卡舒吉在2018年在土耳其伊斯坦布尔沙特领事馆被杀时，美国一些人以这一事件得到了穆罕默德的批准为由，在拜登巡访中东之前就批评他“与残酷的独裁者携手合作”，拜登的举动明显是意识到了这一点。 拜登在会谈结束后举行的记者会上表示：“为了增加石油供应，沙特将在几周内采取措施。”但沙特外交大臣费萨尔·本·法尔汉16日正面否认说：“没有讨论原油增产问题。”此外，他还表示，双方也没有为了应对伊朗的威胁而就共同防卫进行了讨论。美国有线电视新闻网（CNN）等媒体特别报道称，在两国首脑的会谈中，穆罕默德提到了伊拉克战争时期美军在伊拉克阿布格莱布监狱虐待俘虏的事件等，对拜登进行了“人权反击”。因此，美国国内批评舆论进一步高涨。卡舒吉曾经供职的《华盛顿邮报》首席执行官弗雷德·瑞安斥责道：“总统的碰拳问候是一件羞耻的事情，”“将给予穆罕默德王储希望得到的‘不正当救援’。” 有分析认为，雪上加霜的是，拜登下功夫的以碳中和、清洁能源为中心的气候变化法案，因执政民主党的中间派参议员乔·曼钦等部分议员的反对，很难在参议院通过，因此他的立足之地将进一步缩小。

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