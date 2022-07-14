韩国银行首次采取“大步伐”……“穷贷家庭”和“僵尸企业”的结构调整迫在眉睫. July. 14, 2022 08:00. . 韩国银行金融货币委员会昨天决定将基准利率从1.75%上调至2.25%，上调0.5个百分点。因此，去年7月0.5%的标准利率在1年内上涨到了4.5倍。金融货币委员会会议结束后，韩国银行总裁李昌镛表示：“相比景气，首先控制通货膨胀是正确的。”也就是说，在经济下滑和物价不稳定等不利因素叠加的情况下，将把政策放在稳定物价上。 韩国银行上调利率幅度达通常上调幅度2倍的“大步伐”是史无前例的举动。这是金融货币委员会首次连续三次上调利率。因为现在的物价危机非常严重。6月份消费者物价上涨率达到了外汇危机当时的1998年11月以来的最高值6%。考虑到尚未反映在统计中的电、煤气、水费上调部分等，今后物价上涨率有可能达到7、8%。人们预想的未来物价——预期通货膨胀也达到了10年零2个月以来的最高值。不安的心理很有可能推高工资和产品价格。 最令人担忧的是，由于利率上调的冲击，过度获得贷款的弱势家庭和边缘企业有可能陷入亏损。在目前家庭负债超过1800万亿韩元的情况下，如果基准利率上升0.5个百分点，家庭整体利息负担将增加6.8万亿韩元。也有分析称，上市企业中，以去年为基准，用营业赚来的钱连利息都很难偿还的企业达304家。如果“穷贷家庭”和“僵尸企业”因无法偿还债务而连续破产，住宅和金融市场将受到冲击，整个经济将陷入混乱。要加强对弱势家庭和企业的负债结构调整和对第二金融圈的监督。 虽然韩国银行采取了“大步伐”，但很难认为现在的国内利率足以稳定物价。最重要的是，美国为了控制时隔41年上升到最高水平的本国物价，将采取将标准利率上调0.75%的“巨大步伐”。这样一来，美国的最高基准利率为2.5%，将成为高于韩国（2.25%）的逆转利率。 受此影响，资本外流、韩元贬值、进口物价和国内物价上涨的恶性循环接连不断，这是仅凭想象就可怕的最坏情况。韩国银行应该通过签订韩美货币互换协议，在切断资本外流的忧虑的同时，通过追加上调利率，加快与通货膨胀的战争。现在应该尽量减少利率上调的副作用，勒紧“紧缩的腰带”。

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