非英语圈首部，《鱿鱼游戏》获得艾美奖剧情类最佳剧集提名. July. 14, 2022 08:01. by 金泰彦记者 beborn@donga.com. Netflix原创系列《鱿鱼游戏》入围被称为美国广播界奥斯卡奖的《艾美奖》电视剧部门（剧情类）最佳剧集提名名单。这是非英语圈电视剧首次获得最佳剧集提名。李政宰等4名出演《鱿鱼游戏》的演员也是历史上首次入围演技奖候选名单的韩国演员。 12日（当地时间），据主管艾美奖的美国电视艺术•科学学院（ATAS）透露，在第74届艾美奖颁奖典礼上，《鱿鱼游戏》共受获了包括剧情类最佳剧集在内的14项提名。这创下了外语电视剧提名次数最多的纪录。最佳剧集只授予此前用英语制作的电视剧获奖资格，但《鱿鱼游戏》首次打破了壁垒。《鱿鱼游戏》将与《继承之战》、《奇怪物语》、《风骚律师》、《亢奋》、《黑钱胜地》、《人生切割术》、《黄蜂》等其它7部作品争夺剧情类最佳剧集。 在《鱿鱼游戏》中饰演“成基勋”的李政宰是首位获得（剧情类剧集）最佳男主角提名的亚洲籍演员。李政宰13日通过经纪公司发表感想说：“能和优秀的演员们一起上榜，感到非常荣幸”，“将继续和喜爱《鱿鱼游戏》的全世界粉丝们，还有一起流汗的鱿鱼游戏团队一起分享这份喜悦。”饰演“赵尚宇”的朴海秀和饰演“吴一男”的吴永洙同时入围剧情类剧集最佳男配角提名名单，两人将围绕获奖展开竞争。饰演“姜清晨”的郑浩妍入围剧情类剧集最佳女配角提名名单，饰演“智英”的李瑜美则获得剧情类剧集最佳客串女演员提名。 担任电视剧导演和剧本创作的黄东赫导演（照片）也是首位获得电视剧部门最佳导演奖和剧本奖提名的韩国人。黄导演通过Netflix表示：“希望以《鱿鱼游戏》被获得艾美奖提名为契机，超越语言和文化的壁垒，让全世界能够更加敞开分享和理解彼此内容的机会之门。” 也有人预测，《鱿鱼游戏》获奖的可能性较大。美联社（AP）评价说：“HBO电视剧《继承之战》在今年艾美奖提名中获得了最多项（25项）提名，但遇到了《鱿鱼游戏》这一强有力的竞争者。”成为Netflix最大卖座作品的《鱿鱼游戏》此前在金球奖、美国演员工会奖（SAG）、美国电视评论家选择奖等颁奖典礼上接连包揽了奖项。 另外，决定第74届黄金时段艾美奖（Primetime Emmy Awards）获奖者的颁奖典礼将于9月12日举行，并通过NBC电视台进行转播。

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