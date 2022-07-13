韩元汇率突破天花板，跌破1312……13年来的最高纪录. July. 13, 2022 08:02. by 朴民優 minwoo@donga.com. 韩元对美元的汇率突破1310比1，再次上升到年度最高点。 12日，在首尔外汇市场，韩元兑美元的汇率比前一个交易日上涨8.2韩元（韩元贬值），以1312.1韩元收盘。以收盘价为基准，这是自2009年7月13日全球金融危机（1315.0韩元）以后13年来的最高值。当天，汇率盘中飙升至1316.4韩元，时隔4个交易日再次刷新了6日（1311.0韩元）的纪录。 汇率之所以暴涨，是因为随着乌克兰战争的长期化，人们越来越担心能源危机会引发欧洲等各国的经济停滞，美元在全球市场上显示出强势。当天，KOSPI指数也因担心经济萧条，下跌22.51点（0.96%），以2317.76收盘。KOSDAQ也暴跌2%以上。

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