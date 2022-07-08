朴智元：“即使删除情报，服务器上也会保留……谁会做傻事?”. July. 08, 2022 07:52. by 金恩智记者 eunji@donga.com. 因涉嫌在任期间擅自删除西海公务员被杀事件相关情报资料而被国家情报院告发的前国家情报院院长朴智元表示：“即使我删除，国情院主服务器也会保留下来。为什么要做那种傻事呢？” 朴智元7日上午在CBS广播中表示：‘所有情报、特别情报文件都不是国情院生产的。只是共享而已，”“即使删除我的东西，别家（情报生成机构）也会保留，为什么还要做这种傻事呢？”他还说：“更重要的是，即使我删除了，国情院也会在主服务器上留下（删除记录），”“因为国情院只要使用电脑，就会直接连接到服务器上。”对于“进入共享文件服务器，删除了共享文件本身”的疑惑，他表示，“即使删除了共享文件，也会留在主服务器上”，断然否定了可能性。 对于自己指示删除资料后让职员们闭嘴的疑惑，朴智元批评说，“这是过去国情院的政治逻辑”，予以全面否认。他表示：“改革后现在的国情院中，我们的职员们不会做这种事情，”“过去的（国情院）职员们说是又回来了。他们误以为现在还在做他们以前所做的事情，做了傻事。”他还批评说：“上任仅一个多月的新任国情院院长正在让国情院成为‘担心院’。” 朴智元指出：“国情院监察和监查如果出现这种非常高强度的问题，前任院长、职员也必须进行监察，”“在没有跟我说一句话的情况下向检方告发，在法律上也是错误的，是对前任国情院院长的无礼行为。”

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