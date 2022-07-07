泰格•伍兹：“我会一直打高尔夫”. July. 07, 2022 08:06. by 金東昱 creating@donga.com. “不管是我的腿还是假肢，我都会一直打高尔夫球的。” “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）对高尔夫的热情更加高涨。伍兹从5日开始参加了在爱尔兰利默里克郡的阿代尔庄园高尔夫球场举行的为期两天的“JP麦克马纳斯职业/业余配对赛”。 伍兹去年2月遭遇交通事故，右腿严重受伤。虽然面临职业球员生涯中断的危机，但经过治疗和恢复，今年4月伍兹通过本赛季第一个大满贯赛事美国大师赛重返赛场。虽然之后他也参加了5月第二个大满贯赛事PGA锦标赛，但由于右小腿骨疼痛，在3轮比赛后弃权。伍兹跳过今年6月举行的本赛季第三个大满贯赛事美国公开赛，通过此次比赛，时隔1个半月再次出现在赛场上。 在比赛过程中，伍兹仍然一瘸一拐地坐着卡丁车绕球场。比赛结束后，伍兹就未参加美国公开赛的理由表示，“身体上无法进行比赛。因为腿部有问题，所以曾面临无法参加英国公开赛的危险。” 伍兹计划参加14日在英国苏格兰举行的美国职业高尔夫（PGA）巡回赛本赛季最后一场大满贯赛事—英国公开赛。本次英国公开赛的举办地圣安德鲁斯老球场是伍兹最喜欢的球场。伍兹曾在老球场举行的2000年和2005年英国公开赛上夺冠。此次配对赛是在他参加英国公开赛之前，为检查状态而参加的。 当被问及腿是否变得更结实时，伍兹说“确定”，然后表示，“这次大赛不需要走路，所以坐了卡丁车。”对于身体何时才能恢复正常，他表示：“我也不知道。如果去年问这样的问题，医生们就会说‘再也打不了高尔夫了’”，“而如今我站在这里（高尔夫球场），并即将参加今年个人的第3个大满贯赛事。” 他还表现出了对高尔夫的强烈欲望。伍兹说：“我会一直打高尔夫。不管是我的腿还是假肢”，“现在也很难从沙发上站起来。能够拥有两条腿，我感到非常感谢。” 伍兹在此次职业/业余配对赛上，以2天合计高于标准杆7杆共151杆的成绩，在50名选手中并列位于第39位。

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