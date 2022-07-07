曾带头控制枪支的城市发生枪击惨案……没有有效对策的拜登领导能力发生动摇. July. 07, 2022 08:07. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 时事媒体《新闻周刊》5日报道称，在4日独立纪念日发生7人死亡的无差别枪击事件的美国伊利诺伊州海兰帕克市，是代表性的枪支管制城市。在率先实施拜登政府推进的枪支管制后，又发生了惨剧，因此，针对上个月美国国会通过的枪支管制，也出现了无用论。 据《新闻周刊》等媒体报道，2013年，海兰帕克市制定了禁止半自动枪支和10发以上大容量弹夹交易的枪支管制法。枪支拥护论者以该法律违反了保障枪支拥有权的宪法修正案第二条为由提起了诉讼，但联邦大法院在2015年裁定，该法“不违反宪法”。差别枪击惨案。 《纽约时报》报道说，向海言帕克市市民乱开枪的嫌疑人罗伯特·克里莫三世（22岁）家族与这座城市有着很深的渊源。他的父亲罗伯特·克里莫·二世（57岁）参加了2019年市长选举，在民主党候选人竞选中败给了现任市长南希·罗特林（59岁）。罗特林市长当时主导了现在的枪支限制制度。 民主党对拜登的领导能力提出了强烈批评，说：“即使在最高法院推翻堕胎权利判例和接连发生的枪击事件上，政府也没有拿出特别的对策。”拜登在海兰帕克枪击事件发生后，在独立纪念日演说中没有直接提及该事件。此后，在引发争议2小时后，他再次登上舞台表示，“我们还有更多的事情要做”，受到了“松懈的应对”的批评。民主党顾问亚当·詹特森对《华盛顿邮报》表示：“正在面临领导力真空状态。” 美国蒙茅斯大学5日进行的舆论调查结果显示，拜登总统的支持率为36%，是就任以来最低的。回答“美国正朝着错误的方向发展”的人占88%，是2013年实施相关问题调查以来的最高值。

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