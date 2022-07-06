夏甲的眼泪. July. 06, 2022 08:11. . 《旧约圣经》中记载的夏甲的故事很悲伤。她是亚伯拉罕的妻子撒拉的使女。她被无法生育的撒拉从背后推动不得不生孩子，后来等到萨拉拥有了自己的孩子后，夏甲被撒拉赶往了沙漠。 李胜宇作家的小说《夏甲之歌》将这种悲伤的故事形象化。小说以历史上从未成为中心的下层女性为中心，描写了与年幼的儿子以实玛利一起被遗弃在沙漠中的女性的心理。她埋怨世界。 之前哀求自己生孩子，现在却因为有了自己的儿子而发威的撒拉，听了撒拉的话后，不仅把她，连同年幼的儿子也赶走的亚伯拉罕，怀孕期间因无法忍受撒拉的嫉妒而逃到沙漠时，让她回心转意的神。以上这些她都埋怨。但是，埋怨又有什么用呢？现在要死了。亚伯拉罕给的一团面包和水早就掉光了。儿子已经倒下了。她发疯似地四处寻找水，向神祈祷。“如果你有一点慈悲心，就杀了我吧，救救我儿子吧”，她的恳切感动了神。井在眼前出现。小说确认了神的爱，就此结束。 为了确认夏甲的故事是如何传承给后代的，必须走向伊斯兰圈。夏甲为寻找水而奔波的地方是距离麦加不远的萨帕和马瓦两个山坡之间的山谷。库兰上提到“上帝的标志”就是那个山谷。为了找水，她在那个山谷里进出了七次。因此，伊斯兰们就像他们的母亲夏甲一样，在山谷里转7圈，举行被称为“萨以”的仪式，记得她的哭声和神的爱。他们的预言家穆罕默德生前也曾去那个山谷转过。 看到夏甲在沙漠中徘徊嚎啕大哭的凄惨样子，也许心里会想东海，会产生想给她制造出没有的水的想法。也许这就是神的心意。文学评论家、全北大学客座教授

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