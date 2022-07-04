斯维亚特克爆冷输给世界排名37位的科内，连胜记录停在37场. July. 04, 2022 07:44. by 任寶美 bom@donga.com. 女子网球世界排名第一的伊加•斯维亚特克（21岁•波兰）的连胜记录停留在了37场上。在3日结束的温布尔登网球公开赛女单第三轮比赛中，斯维亚特克以0比2（4-6、2-6）完败于阿利泽•科内（32岁•法国•第37位）。截止到此次大赛第2轮，此前保持37连胜的斯维亚特克自2月16日在迪拜锦标赛8强赛上失利后，时隔5个月再次败北。在取得37连胜的过程中，她获得了包括大满贯赛法国网球公开赛在内的6个大赛的冠军奖杯。女子网球37连胜是继1997年马丁娜•辛吉斯（41岁•瑞士）之后时隔25年创下的纪录。 对方选手们甚至表示“（斯维亚特克）正在展示不同层次的网球”，似乎暂时没有对手的斯维亚特克在草地球场上没有发挥出应有的实力。虽然她曾是2018温布尔登网球公开赛青少年冠军出身。但在进军成人舞台后的草地球场上，去年温布尔登公开赛的16强是她的最好成绩。上个月夺冠的法国公开赛是红土球场，1月份进入4强的澳大利亚公开赛是硬地球场。斯维亚特克在赛后表示：“大致来说，重新站在球场上时都有计划，知道应该更换什么，但在这里（温布尔登）似乎忘了这一点，所以很混乱”，“在草地球场上，所有的事情都发生得太快了。” 战胜世界第一的科内表示，“想起了8年前在这块球场战胜塞琳娜（小威廉姆斯）的时候。对我来说这是一块充满幸运的球场。”科内在2014年温布尔登网球公开赛时，也曾在一号球场击败过“网球女皇”塞琳娜•威廉姆斯（41岁•美国）。当时小威排名世界第一位。科内说：“随着时间的推移，好的葡萄酒会越来越好，我好像也是这样”，“我是斯维亚特克的粉丝。能够战胜代表女子网球的选手，我感到非常高兴。” 另外，纳达尔（36岁•西班牙•第4位）在男子单打第三轮比赛中以3比0（6-1、6-2、6-4）战胜了洛伦佐•索内戈(27岁•意大利•第54位)，成功晋级大会16强。纳达尔在第3局比赛途中，在球网前似乎训斥了索内戈，从而引发了争议。纳达尔在赛后记者会上表示：“因为（对手的叫声）一直让我感到不舒服。虽然想说得好听一点，但我（把索内戈叫到网前）必须说我错了。这是我的失误。”据外电报道，索内戈不仅在击球的瞬间，而且在球来到对方（纳达尔）场地后也发出怪声，对此纳达尔提出了抗议。

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