劳资双方都反对的最低时薪9620韩元. July. 01, 2022 08:11. by 周愛眞, 具特敎 jaj@donga.com,kootg@donga.com. 虽然2023年的最低工资被确定为比今年上涨5%的每小时9620韩元，但劳动界和经营界都反驳称“难以接受”。如果将明年的最低工资换算成月薪，将达到201.0580万韩元（以290小时为准）。有人指出，随着公益委员们今年事实上就最低工资作出决定，应该改善现行最低工资决定方式。 ○ 以没有法律依据的算式决定上调率 最低工资委员长朴俊植（音）30日在政府世宗大厦召开新闻发布会，作为明年最低工资上涨率5%的依据，提出了企划财政部、韩国银行、韩国开发研究院预测的今年经济指标预测值的“平均值”。具体而言，是把经济增长率（2.7%）和消费者物价上涨率（4.5%）这两项最低工资上调因素相加后，再扣除就业者增加率（2.2%）这一下降因素。 公益委员们在去年的审议中也使用了同样的算式。最低工资法只规定考虑“劳动者的生活费、类似劳动者的工资、劳动生产率及收入分配率等”作为决定的基准，并没有使用这种算式的依据。 朴俊植解释说：“我们考虑到，决定每年最低工资的标准不能忽东忽西，”“要尽可能准备合理、可预测的算式。”对于在因高物价而陷入困境的低工资劳动者和小型企业两者之间，将焦点放在哪一方而决定的提问，他答道：“考虑了双方的主张。” 但是劳动界和经营界都在反对此次最低工资决定。中小企业中央会当天表示：“由于回避现实的最低工资上调，雇佣冲击是不可避免的，”“雇佣减少的痛苦，将由中小企业和低熟练弱势群体劳动者承担。”全国民主劳动组合总联盟表示：“考虑到上涨的物价，这实际上是削减工资，”“为了保障最低工资的本来宗旨，将开始制度改善斗争。” ○ 每年劳资双方都退出决策……呼吁改善的声音越来越大 1988年实施最低工资制度后，上调率低于此次（5%）的只有4次。以适用年度为基准，1998年9月-1999年8月（2.7%）的外汇危机时期、1999年9月-2000年8月（4.9%）、新冠疫情冲击较大的2020年（2.9%）和2021年（1.5%）等。但也有观点认为，考虑到文在寅政府5年间最低工资上涨了约42%，此次上调率并不小。据分析，虽然公益委员们可以更加注重“最低工资的稳定”，但随着最近物价大幅上涨，考虑到低收入劳动者的生计维持，提出了折中方案。 在每年劳资双方都退出决策的情况下，一再出现了事实上由公益委员们决定最低工资的跛行运营，因此，对改善最低工资决定方式的呼声也越来越高。釜山大学法学专门研究生院教授权赫（音）表示：“在决定最低工资方面应积极反映劳资意见，但决定本身以专家为中心，以客观指标为依据反映经济余力比较好，”“像现在这样劳资像团体协议一样进行较量的方式，会产生降低决定的最低工资市场接受性的副作用。”

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