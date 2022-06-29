强调市场和自由的韩国政府，却以“新官治”应对通货膨胀. June. 29, 2022 07:50. . 年利率超过7%的固定型住宅担保贷款利率在几天内下降到了6%左右。这是因为，在金融监督当局和执政党强烈批评“利息生意”后，银行急忙下调了贷款利率。产业通商资源部和公平交易委员会为了确认政府下调的油类税是否如实反映在消费者价格上，加强了现场检查，并开始调查炼油公司是否串通价格。这是为了抑制14年来首次上升到6%左右的消费者物价、受美国紧缩的影响暴涨的利率，政府亲自出面向市场施压。 金融监督院院长李福贤（音）上周表示，“对银行过分追求利益的批评越来越大”，并警告因扩大的存款-贷款利率差而获得巨大利润的银行。这是在尹锡悦总统嘱咐“为了不让利率上升期金融消费者的利息负担大幅加重，请金融当局、金融机构进行合作”之后。国民力量党院内代表权性东表示，“在高油价的情况下，炼油公司也不能光顾着自己吃饱”，要求炼油企业分担痛苦。相关发言接连不断后，普通银行的住宅担保贷款利率下降了0.6个百分点，石油业界表示：“将立即反映政府的油类税下调部分。” 政府和政界也许认为“已经如愿以偿”，但实际上消费者几乎没有感受到变化。这是因为，看当局眼色的银行只降低引人注目的利率，适用于大多数消费者的利率却维持不变。即使炼油公司承诺下调汽油价格，也没有办法强制非直营的加油站下调汽油价格。今年年初，文在寅政府为了控制暴涨的餐饮价格，引进了公开炸鸡、披萨、咖啡价格的“餐饮价格公布制”，但没有任何效果，这意味着政府试图影响市场价格的尝试很难取得成功。 打着恢复市场经济、自由民主旗号执政的政府、执政党现在遇到了高物价、高利率的障碍，陷入了进退两难的境地。把物价和利率交给市场，难免会受到“政府放手不管了”的批评。但声称要搞“民间主导经济”的政府却以与历届政府相同的官治来扭转企业的手臂，这是破坏自己制定的国情原则的行为。政府应集中精力恢复市场功能和放宽限制规定，同时引导民间自主竞争，找出控制物价的亲市场性解决方法。

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