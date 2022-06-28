6·25战争和乌克兰战争. June. 28, 2022 08:00. . 试着思考了一下，6·25战争和乌克兰战争的共同之处和不同之处是什么。相似之处是，被外来势力强迫分裂的状况、理念和体制的对立、世界资本主义和社会主义体制的交界、国际战争、有可能在分裂状况下暂时休战等。6·25战争时期，属于各自阵营的军队直接参战，进行物理性战斗，但对地球村经济的影响很小。乌克兰战争正好相反。战场除了一些雇佣军、义勇军外，是当事方的军队在发生冲突。但是，它对世界经济的波及范围却非常大。俄罗斯似乎相信，如果攻势持续到冬季，西方无论以何种形式都会向乌克兰施加压力，承认分裂状况，并签署和平协定。 如果这样，相似之处将压倒不同之处。乌克兰将成为分裂国家，欧洲在战后虽然暂时很难实现，但至少会以5年、10年为期限，为减少对俄罗斯能源和粮食的依赖而努力。 北约在加强军事合作的同时，也会试图重新组建依赖美国的北约军队。 从全球观点来看，6·25战争是宣告冷战体制开始的信号。乌克兰战争则预告着新冷战的开始。在任期内受到如此称赞、现在却被指责为乌克兰战争原因的前德国总理默克尔最近说了这样的话。“我每天都在自问，任期内有没有错过什么。”她错过的，就是这样的思考。 缩减军备、扩大国家间互惠的经济贸易和相互间的经济依存关系，是创造和平世界的方法吗？还是说，虽然眼下看起来这像是创造和平的世界，但从长远来看，更像是把利益结构集体化，成为引发集体对立、世界大战的渠道？不管默克尔是否有责任，这是人类永远的课题。

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