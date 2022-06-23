尹锡悦：“5年来的脱核电政策是愚蠢行为……将千方百计地推销核电”. June. 23, 2022 07:43. by 張寬錫, 李建赫 jks@donga.com,gun@donga.com. 尹锡悦总统22日批评文在寅政府的脱核电政策说：“如果5年来不干蠢事，构建更加坚实的核电站生态系统，现在可能没有竞争者。” 尹锡悦当天访问了庆南昌原市原子能发电设备企业斗山能源，并表示：“需要进一步培养的核电站产业现在面临数年的困难，感到非常遗憾，现在起就应该纠正。”现任总统访问核电站产业现场实属罕见。尹锡悦在当选后候任时期的4月份，也访问过昌原的核电站企业。 尹锡悦参观了斗山能源内中断建设的新韩蔚3号、4号机组核反应堆主端材料、新古里6号机组核反应堆顶部等设备所在的锻造工厂。他批评称：“推进脱核电政策的相关人士，如果看完面积比汝矣岛更大的巨大设施，参观了产业生态界和现场，是不是还会做出这样的决策，我对此表示怀疑。”对于大选候选人时期承诺的重启新韩蔚3号、4号机组建设一事，他表示：“将遵守法律程序和标准，最大限度地缩短时间，有效执行，”“我也会为核电销售而千方百计努力。” 尹锡悦接着在非公开座谈会上就核电站产业表示：“现在的情况不是给一点水和营养成分就能解决的情况，”“现在的情况是，必须给予满满当当的支援才能生存下去。”他还打比方说：“核电站行业就是一个因脱核电站炸弹爆炸而成为废墟的战场。”当天，产业通商资源部和中小风险企业部发表了包含△今年925亿韩元规模的紧急工作订单△到2025年为止共1万亿韩元以上的工作订单△共3800亿韩元规模的金融支援及6700亿韩元技术投资等内容的核电站产业合作企业支援方案。

한국어