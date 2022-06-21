在韩国国内亲眼目睹孙兴慜与凯恩的合作进球……10.6万张门票全部售罄. June. 21, 2022 07:56. by 金東昱 creating@donga.com. 孙兴慜（30岁）和哈里•凯恩（29岁）所属的英格兰足球超级联赛（EPL）托特纳姆热刺队的访韩比赛引起了国内球迷的极大关注。 托特纳姆热刺队将于下月13日晚上8时在首尔世界杯体育场与由K联赛球员组成的K联赛明星队展开对决。3天后的16日晚8时，在水原世界杯体育场，热刺队将与西甲联赛豪门俱乐部塞维利亚队进行比赛。 据此次访韩比赛主办方Coupang Play透露，托特纳姆热刺队与K联赛明星队的比赛门票从17日下午3时开始销售，仅25分钟6.6万多张门票就全部售罄。托特纳姆热刺队和塞维利亚队的比赛也从19日下午3时开始销售，仅20分钟4万多张门票也全部售罄。 托特纳姆热刺队的此次访韩是季前赛亚洲巡回赛活动之一。英超等欧洲足球5大联赛每年8月开幕，一直持续到第二年5月。在下个赛季开始之前，在约2个月的季前赛期间，为了海外球迷，还会到其他国家进行比赛。 这是托特纳姆热刺队自2005年和平杯后，时隔17年再次在韩国进行比赛。当时托特纳姆热刺队获得了冠军。2017年，球队曾在没有比赛的情况下以宣传为目的访韩。而在此次访韩比赛中，不仅可以看到孙兴慜，还可以看到他的挚友、英格兰国家足球队队长凯恩。两位球员合作攻入41粒进球，创下了EPL历史最高纪录。伊万•佩里西奇（33岁）等下赛季新加入托特纳姆热刺队的球员和热刺队主教练安东尼奥•孔蒂（53岁）也将与国内球迷直接见面。 对热刺队的对手塞维利亚队的关注度也很高。塞维利亚队和托特纳姆热刺队一样，是下赛季欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛的参赛球队，在2021~2022赛季UEFA俱乐部排名中排名第12位，比托特纳姆热刺队（第14位）高出2个名次。在UEFA欧联杯上，塞维利亚队曾获得过6次冠军，创下了该赛事历史最多冠军纪录，是传统强队。 未能买到两场访韩比赛门票的球迷们纷纷涌向二手交易网站。截至20日，二手交易网站上出现了“将在定价基础上再加10万韩元”等购买门票的文章。甚至有文章称，两张定价为3万韩元的三等席B门票以约6倍的35万韩元出售，可见门票价格正在不断飙升。

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