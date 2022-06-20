高校加速“偏重理科”……10个班级中有7个是理科班. June. 20, 2022 07:41. by 赵侑萝记者 jyr0101@donga.com. 全国高中的“偏重理科”现象正在进一步加速。以全国自律型私立高中和主要普通高中三年级学生为对象进行的调查结果显示，今年10个班级中有7个班级是理科班。 据钟路学院19日介绍，全国28所私立高中和2022学年度高考中培养出10名以上首尔大学合格者的24所普通高中等52所学校，今年3年级的564个班级中，有387个班级（68.6%）是理科班。 理科班是以高考选修科目为基准选择“科学探究”的班级。选择“社会探究”的班级有177个，仅占全体的31.4%。调查对象中，理科班比率在全国最高的地方是釜山海云台高中，高三10个班级中有9个班级是理科班。仁川浦项制铁高中（87.5%）、忠南北一高中（83.3%，下同）、首尔汇文高中、首尔辅仁高中、首尔江西高中、忠南公州师大附属高中、京畿盆唐大进高中等，也是理科班占大多数。 排名靠前的高中的偏重理科现象最近更加严重。以2014年为基准，这52所学校的3年级学生中，文科班占46.3%，理科班占53.7%。以10个班级为基准，8年间理科班从5个班级增加到了7个班级，相反文科班从5个班级减少到了3个班级。特别是盆唐大进高中2014年理科班占全体的44.0%，但今年增加到83.3%，接近两倍。 这种现象可能是因为文科的就业难和医药学系列的人气产生了影响。但是以2023学年度为基准，首尔所在大学的新生选拔比率为文科51.9%，理科48.1%，排名靠前的大学的选拔人员中文科更多。钟路学院代表林成浩（音）表示：“实行综合型高考后，首尔排名靠前的大学的文科合格分数正在大幅下降。”

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