曹秀美：“将留下最优秀的韩国特色”. June. 18, 2022 07:31. by 金潤鍾 zozo@donga.com. “经常用外语演唱外国作曲家的歌曲。最近觉得应该留下某种韩国特色的东西。” 16日（当地时间），在法国巴黎香榭丽舍剧场见到的世界顶级声乐家、女高音曹秀美（59岁）对“韩国式”这一表达给予了支持。当晚，曹某在该剧场登上了第14届韩法友谊演出《为和平的歌剧女主角》的舞台。这是她自新型冠状病毒肺炎（COVID-19）疫情演唱会大部分被取消后，时隔2年多再次登上欧洲舞台。 当被问到“韩国式的东西是什么”时，她毫不犹豫地说：“最优秀的东西”，“韩国人无论做什么都很努力，做得很好。世界也知道这一点。”意思是说，因为韩流和韩国文化的成果本身就很突出，所以备受瞩目 曹某说：“出道后的36年里，我从未想过自己能‘站在最顶峰’”，“我只是努力克服自己不足、必须做得更好的压力。”从礼服缝隙中看到的她的胳膊和背部肌肉非常结实。这是为了最好的舞台而每天运动的结果。曹某称自己的偶像玛丽亚•卡拉斯（1923~1977年）是反面教师。歌剧传奇卡拉斯因沉迷于烟酒，只迎来了短暂的全盛期。 从2003年开始作为联合国教科文组织（UNESCO）和平艺术家活动的曹某当天强调演出题目是“和平”，并表示：“乌克兰战争没有胜者，只是令人惋惜的人命伤亡越来越大。包含着必须停止毫无意义的牺牲的心意。” 曹某似乎证明了自己所说的“具有韩国特色的是最优秀的东西”，在舞台上演唱了歌剧《罗密欧与朱丽叶》、咏叹调《啊，我想生活在梦中》、韩国歌曲《像隔岸之春一样》等，获得了观众的称赞。一起演出的法国男中音弗洛里安•桑佩和美国钢琴家杰夫•科恩在演出途中也报以热烈的掌声。 曹某表示，将把活动领域扩大到多个领域。目前，与KAIST一起，正在进行将人工智能（AI）和元宇宙技术与艺术相连接的工作。与Netflix一起正在制作的音乐纪录片将于9月左右问世。2020年初，新冠病毒袭击欧洲时，住在意大利的曹某亲眼目睹了尸体被军用卡车运往墓地的场面。 “虽然想安慰没有举行正常的葬礼、没能与家人告别就离开人世的人们，但演出全部被取消。从那时开始用手机录音，并利用社交媒体和YouTube。” 将于12月发表以《初恋》为主题的大众性专辑的曹某说：“我想分享每个人对珍贵感情的记忆和快乐。”

한국어