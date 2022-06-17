韩国军方时隔5年着手星州萨德基地恢复正常. June. 17, 2022 07:44. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韩国国防部16日正式着手组建协议会，推进对庆北星州驻韩美军萨德基地的普通环境影响评价。分析认为，这是前任文在寅政府任期内一直处于临时部署状态的萨德基地时隔5年恢复正常（正式部署）的“信号弹”。 国防部当天表示，为了组建“环境影响评价协议会”，要求相关管辖地方自治团体和环境相关机关等推荐委员。军方解释说：“评价协议会将由相关地方自治团体和地方环境厅公务员、环境相关民间专家、居民代表、环境部和国防部所属公务员等组成。”“评价协议会成立后，为了星州基地的正常化，将根据相关法令和程序尽快推进普通环境影响评价。” 普通环境影响评价通常需要1年以上，但军方计划最大限度地提前相关日程。军方消息灵通人士表示：“此前通过小规模环境影响评价等积累了资料，最早可在年内完成。”环境影响评价结束后，为正式部署萨德炮台，可以新建、扩建基地等。 萨德炮台在朝鲜核、导威胁达到高潮的2017年4月在星州基地展开后，至今为止一直处于临时部署状态。在文在寅政府任期内，美国屡次指责萨德基地恶劣的条件，甚至提出撤离等，一度演变成“同盟矛盾”。

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