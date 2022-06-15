（独家）朴振：“希望《韩日军事情报协定》尽快恢复正常”. June. 15, 2022 08:02. by 申振宇记者、东京=常驻记者 李尚勋 niceshin@donga.com,sanghun@donga.com. 韩国政府正在讨论以《韩日军事情报保护协定》为基础，加强两国间实质性安保合作的方案。也就是说，从目前有条件延长状态的《韩日军事情报保护协定》出发，在确保《韩日军事情报保护协定》实效性的层面，积极与日本进行实务交流等。韩国外交部长朴振（照片）当地时间13日在与美国国务卿布林肯举行会谈后举行的记者会上强调：“希望尽快使《韩日军事情报保护协定》恢复正常。”日本政府发言人、官房长官松野博一就朴振的发言回应说：“将为地区的和平与稳定做出贡献。” 韩国政府核心相关人士当天在与《东亚日报》的通话中表示：“《韩日军事情报保护协定》的正常化不是有条件的延长，而是意味着正常持续的状态。”他还表示：“以《韩日军事情报保护协定》为基本框架，正在观察两国间需要、可以进行的具体渠道和实务交流方式是什么。” 韩国政府加强与日本的安全合作是为了应对高度化的朝鲜核开发和导弹威胁。朴振也提到了《韩日军事情报保护协定》的正常化，强调了“共同应对朝鲜威胁”的原因。有观察人士认为，这将成为韩日安保合作解决陷入僵局的两国关系的契机。据悉，韩日首脑将出席29日至30日举行的北大西洋公约组织峰会，也有可能举行首脑会谈。但问题是日本的反应。据悉，日本内部仍然强烈认为，应优先处理强制征用受害者的损害赔偿问题。

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