瑞典智库：“因普京提及核战争，核武器将再次增加……朝鲜拥有20枚核弹头”. June. 14, 2022 08:13. by 黃聖皓 hsh0330@donga.com. 有预测称，冷战结束后一直缩减的全球核武器因俄罗斯入侵乌克兰，今后10年内将再次增加。据推测，截至今年1月，朝鲜拥有20枚核弹头，拥有最多可制造55枚核弹头的裂变材料。专门研究裁军问题的瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）13日向德国公共广播“德国之声”警告说：“核战争的危险比10年前更高了。” ○ “普京谈及核战争后，各国扩张核武库” 该研究所在包含世界军备和裁军现状的2022年年鉴中表示，虽然去年1月至今年1月全球9个国家拥有的核弹头数量小幅减少，但预计今后10年内核武器将增加。该研究所表示：“由于俄罗斯总统普京多次提及使用核武器的可能性，今后数年内裁军很难取得进展。”被称为“普京之口”的广播主持人弗拉基米尔·索洛维约夫6日还声称：“一切都在朝着核战争的方向发展。” 美国和俄罗斯拥有全世界90%的核武器。据斯德哥尔摩国际和平研究所透露，最近一年间，美国的总核弹头数量从5550枚减少到5428枚，俄罗斯从6255枚减少到5977枚，世界总核弹头数量从1.3080万枚减少到1.2705万枚。全世界的核弹头数量在冷战时期的1986年超过了7万个，达到顶点后一直在减少。 但该研究所预测：“除两国外，还有7个核武器拥有国正在部署新的武器体系或准备日后开发等，试图扩大军备，因此从长远来看，核武器扩散的可能性很大。”首先，中国的动向非同寻常。该研究所分析卫星形象的结果显示，中国近两年内正在扩张包括300个新导弹机库在内的核武器库，去年又追加部署了几个核弹头。中国国防部长魏凤和12日表示：“自成立核武器部队以来，在过去的50多年里，中国的核力量建设取得了很大的进步。” 英国表示，将在今后10年内把核弹头拥有量从目前的180个增加到260个。印度和巴基斯坦也在增加核武器库。恢复陷入僵局的伊朗核协议（JCPOA，联合全面行动计划）等也是减少核武器的绊脚石。 认为本国应该拥有核武器的舆论也越来越大。据德国国营电视台ARD最近实施的民意调查结果显示，52%的受访者赞成“德国应该拥有美国的核武器”的主张。在1年前的调查中，只有14%的受访者表示同意。 ○ 朝鲜估计拥有20枚成品核弹头 斯德哥尔摩国际和平研究所一直推测朝鲜拥有的铀235、钚239等核分裂性物质的量可制造的核弹头数量，但在此次报告中首次将推测为朝鲜实际组装的核弹头数量合算在统计中。该研究所推测，截至目前，朝鲜已组装了20枚核弹头，并拥有可生产45至55枚核弹头的裂变材料。该研究所表示：“朝鲜虽然没有公开生产可用洲际导弹运输的作战用核弹头的证据，但可能拥有少量中程弹道导弹用弹头。”

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