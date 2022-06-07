韩国日新增确诊病例5022例……奥密克戎流行以来最低值. June. 07, 2022 07:49. by 李智云记者 easy@donga.com. 韩国新型冠状病毒肺炎（COVID-19）一天的确诊患者出现了自“奥密克戎变异毒株”流行以来的最少数目。6日，据中央防疫对策本部透露，以当天0时为准，新增确诊患者为5022人。这是自传播力强的奥密克戎变异毒株成为优势物种之前的今年1月18日达到4068人以后，139天以来的最低值。但也有分析认为，显忠日连休（4~6天）期间检查件数减少，可能产生了影响。 随着确诊病例的减少，新冠肺炎病床开工率也大幅下降。一度启动率接近70%，担心出现“病床大乱”的重症患者病床现在10个中有9个空着。截至6日0时，全国重症患者病床开工率为9.4%，连续三天维持在10%以下。 因肺炎等症状住院的患者也大幅减少。截至当天0时，新增住院患者为61人。与奥密克戎流行达到顶点的3月12日新增住院患者增加到2195名相比，只有36分之一的水平。

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