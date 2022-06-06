韩国今年物价上涨率，有望时隔11年突破4%线. June. 06, 2022 07:38. by 世宗=金炯民记者 kalssam35@donga.com. 韩国政府计划在本月内将今年的物价上涨率预测值上调至11年来首次4%左右。这相当于去年底提出的预测值的2倍左右。今年经济增长率预测值将从原来的3.1%下调至2%左右。政府认为物价暴涨趋势严重，本月内将提供80亿韩元规模的农畜水产品打折优惠券，并讨论对鸡蛋、萝卜、白菜等的紧急打折活动。 据企划财政部5日透露，新政府将于本月内公布今年的经济政策方向。经济政策方向包括尹锡悦政府5年的经济政策蓝图。政府的物价上涨率及经济增长率预测值将被大幅修改。物价上涨率预测值将从去年12月发表的2.2%修改为4%左右。实际国内生产总值（GDP）的增长率预测值将从原来的3.1%下调至2%后半段。 据分析，政府之所以修改经济展望，是因为进入今年以来，包括国际油价在内的原材料价格、韩元对美元汇率、利率暴涨等国内外条件恶化。尹锡悦总统本月3日提到“经济危机”，其出发点就是准确预测经济、精密制定危机应对对策。 政府为了稳定物价，将在本月内发放80亿韩元规模的农畜水产品优惠券。优惠券首先适用于猪肉、鸡蛋等价格上涨的品种。经济副总理兼企划财政部部长秋庆镐当天访问首尔道峰区农协“合一超市”时表示：“乌克兰事态和主要谷物生产国出口限制导致的国际谷物价格暴涨，再加上干旱灾害，生活物价也变得不安，”“将谋求农产品的稳定供需管理、扩充粮食自给基础、减少生产、流通费用等物价、民生稳定方案。”

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