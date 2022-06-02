英国第一位女画家. June. 02, 2022 07:44. . 17世纪女性无法接受正规教育或从事专门职业。但是，玛丽•比尔作为英国首位女画家活动，名声大噪。她经营独立的画室，通过销售画作养活家人。这怎么可能呢？ 比尔1633年出生于英国萨福克，在既是牧师又是业余画家的父亲那里学习绘画，成为画家。18岁时，她与纺织商人查尔斯•比尔结婚，生下3个子女并抚养孩子，但她不仅继续活动，还作为肖像画家名声大噪。虽然没能进入画家组合，也没有贵族赞助人，但成功运营了20年以上的个人画室。比尔33岁时画的自画像中，充分体现了其作为画家和母亲的自豪感和认同感。墙上挂着调色板，右手拿着小画布。这是将两个儿子的脸画成练习用的素描。该自画像展示了虽然是已婚女性，但却是每天都在激烈工作的诚实的画家形象。比尔在创作和销售方面也是一位杰出的战略家。她选择了名声和权威的人物作为模特，肖像画的价格是头像5英镑，半身像10英镑。制作肖像画每年约赚200英镑，这笔钱足以养活全家。比尔还用文字记录了自己的油画技法。1663年她撰写并发布了《观察（Observations）》，这是英国画家写的第一份油画技法指南。曾是业余画家的丈夫在妻子更成功后干脆放弃职业，成为妻子的经纪人。 虽然比尔的画得到了当时女画家能听到的最高赞誉“具有阳刚之气”的好评，但也被贬低为“沉重、僵硬的彩色”。尽管如此，顾客还是络绎不绝。当代认识她的人们异口同声地说。“（比尔）油画画得很好，是个诚实的画家”。最终，比尔的成功秘诀是像自画像中的样子一样，具有卓越的才能和诚实。

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