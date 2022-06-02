因BTS登场而成为“演出场”的白宫……“并不是说和我不同就错了”. June. 02, 2022 07:45. by 华盛顿=文秉基 常驻记者 weappon@donga.com. 世界级K-POP组合防弹少年团（BTS）上月31日（当地时间）在美国华盛顿白宫与美国总统拜登会面，就仇恨亚裔犯罪应对方案进行了约35分钟的讨论。当天，BTS粉丝俱乐部“阿米（ARMY）”包围白宫周围，拥有49个席位的白宫记者室也聚集了100多名各国记者，拍摄了BTS的一举一动，白宫一带变得像演出场一样。据悉，拜登政府为了通过在美国年轻人中享有爆发性人气的BTS传达消除对亚裔美国人的歧视的信息，邀请了他们。 拜登总统表示：“如果善良的人说出仇恨（憎恶）是多么恶劣，仇恨犯罪就会逐渐减少。人们会倾听大家的话”，期待像BTS这样的名人在根除仇恨亚裔犯罪方面能起到很大的作用。BTS也对拜登政府最近生效的《仇恨亚裔犯罪防止法案》表示感谢，并回应说：“希望我们能为寻找仇恨亚裔犯罪的解决方案做出一点努力。”会谈结束后，拜登总统还向BTS赠送了总统纪念币。 在会见拜登总统之前，BTS出现在白宫新闻发布厅，受到了各国记者的相机闪光灯洗礼。来到新闻发布厅的记者比平时多3倍。当记者们争先恐后地用手机拍摄BTS时，在记者室后面准备拍摄记者会视频的白宫摄影记者们高喊“放下电话（phone down）”。当天在线直播的白宫记者会视频中，有31万人以上同时在线。 身穿黑色正装、白色衬衫、黑色领带逐一登上讲台的7名BTS成员反复敦促根除仇恨亚裔犯罪。队长RM首先用英语说：“很荣幸能够在这里讨论仇恨亚裔犯罪、亚裔包容及多样性等重要问题”，并表示感谢拜登总统和白宫给予自己机会思考作为艺术家在这些问题上能做些什么。 其他成员用韩语发言，并提供了英语和韩语翻译。智旻说：“最近以亚裔为对象的很多仇恨犯罪让我很吃惊，心情也不好。为了对杜绝此类事件有所帮助，我想借这个机会发出声音。”SUGA也表示：“并不是说和我不同就错了。平等是从承认不是对错而是不同开始的。”J-HOPE向粉丝们表示感谢说：“因为有拥有多种国籍、语言、文化的‘阿米’各位，所以才能站在这里。”柾国强调说：“韩国人的音乐能够超越不同的语言和文化，接触到全世界很多人，这一点很神奇”，能够实现这一目标的音乐真的是很好的媒介。

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