“上海回来了”……市民为65天后解除封锁欢呼. June. 02, 2022 07:45. by 金祺容 kky@donga.com. 为了防止新冠疫情的扩散，中国经济首都上海从3月28日开始全面封锁整个城市。在65天后的1日零时，上海开始解除封锁。市民们可以在街上自由漫步，尽情乘坐公共交通和商店，欢呼“上海回来了”。但是，由于长时间的封锁，经济受到了相当大的打击，因此有预测认为，要想完全恢复正常需要很长时间。 上海当局允许2500万名市民中除了居住在高危险区域或重危险区域的300万名以外，其余2200万名可以自由移动。汽车和摩托车等的通行限制也被取消。公交车、地铁等大众交通运营也恢复到了封锁之前的水平，出租车和共享车辆的营业也重新开始了。办公室、工厂、商店等也可以运营。上海的新冠病毒扩散趋势也似乎有所减弱。4月一度接近3万人的每日新增确诊患者在5月30日降至29人。 当天，市民们聚集在黄浦江边的市中心名胜外滩等地拍照，放飞无人机等，尽情享受自由。经过附近的车辆也响起了响亮的喇叭，欢呼着。澎湃新闻等中国媒体当天发表了时隔两个月走上街头的市民们的感想。上班族王浩说：“虽然封锁时间较长，但相信上海一定会站起来。” 但是，光人口就有2500万的上海经济完全停止，再加上首都北京、南部深圳等主要大城市接连封锁，4月份中国的零售和产业生产增长率分别为-11.1%和-2.9%，经济正常化需要相当长的时间。对此，有人担心，中国今年的经济增长率不仅达不到当局年初制定的5.5%，甚至达不到新冠疫情最早爆发的2020年（2.3%）。上海当局在封锁当时一直表示“不会封锁”，但在最后关头改口选择全面封锁，因此消除“随时都有可能再次欺骗市民并关闭城市”的忧虑也是课题之一。

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