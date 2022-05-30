“幻想”和“生计”相遇的时候. May. 30, 2022 08:01. . “字体，冰神。因为芝麻铁是冰神。”她们像彼此下定决心一样就这样结束，那个语调中有些共犯之间的隐秘心理。（中略）芝麻铁即使不辛苦工作，也能得到一天三顿饭和躺卧的床位，这其中一半以上都得益于这样的妇女。—出自李文烈《匿名之岛》中 与这本书相遇是在20多年前论山训练所的后半期教育时期。别说是手机，连电视也被禁止，唯一的闲暇时间只有几本以前的小说。其中《匿名之岛》抄更纸材质的封面和“읍니다（습니다•韩语里的敬语）”的拼写法都显得很老式，但它很快就抓住了我。因虽智力低下，但具有魔性魅力的乡村青年和对他性贪恋的村民们的隐秘心理被迷住了。这本书在血气方刚的训练兵同期生中也很受欢迎，“我也想成为芝麻铁”成为了我们的口头禅。 最近，我有机会将我心中的幻想，芝麻铁融入到节目中。最近，演员李相烨作为SNL的主持人出演，他饰演乡村青年，以意想不到的魔性独占小区妇女和从首尔下来的青年申东烨的爱。在要平安无事地负责将近80分钟的全体SNL演出的压力下，在演出该情景剧的过程中，我发现我的嘴角一直挂着微笑。 个人幻想和职场业务乍一看就像水和油一样。这并不能保证马上就能取得成果。但是，当他们俩混在一起时，会产生“工作的乐趣”的化学作用。无论是营业员将许荣万画家的漫画《推销员》的幻想运用到业务上，还是律师在法庭上发泄游戏《逆转审判》的幻想，希望这种“消融幻想”的行为能成为更加劝导上班族的氛围。只有这样，才能在战争等业务中悄悄露出笑容。

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