共同民主党出现“586勇退论内讧”……虽然解决了燃眉之急. May. 30, 2022 08:02. by 朴訓祥 tigermask@donga.com. 围绕共同民主党共同紧急对策委员会委员长朴智贤（音，照片）公开要求“86（80年代学号，60年代出生）勇退论”的该党内讧在爆发三天后的28日暂时平息。虽然朴智贤和另一共同紧急对策委员长尹昊重担心对即将到来的6月1日地方选举产生负面影响，对外携手合作，但党内有人预测，“根据地方选举结果，可能会引发更大的风暴”。 朴智贤27日表示，尹昊重拒绝了包含“粉丝政治决裂”等内容的5大革新案的共同游说文，党内矛盾进一步深化。对此，共同民主党28日深夜召开紧急对策委员会委员座谈会，紧急出面收拾局面。 共同民主党首席发言人高勇镇28日晚10时左右结束恳谈会后对记者们表示：“对于紧急对策委员会让各位国民、共同民主党议员和候选人担心的事情，我们真诚地道歉，对于这一点大家达成了共识，”“到今天为止，已经了结了这段时间的各种问题。”朴智贤原先要求尹昊重、国会选举举对策委员长李在明进行三方对话，但转为举行了紧急对策委员会座谈会。 恳谈会上，该党紧急对策委员会一致决定履行朴智贤提议的5大革新课题。为“更年轻的共同民主党”完成政治交替、不宽容党内性暴力等犯罪行为原则等。这是与最近朴智贤要求的敦促惩戒崔康旭议员的“乱窜争议”“86勇退论”相连的革新案。但高勇镇表示：“双方一致同意，在选举之后，为实现这一目标，将建立民主程序和结构。”也就是说，找到了折中点，尊重朴智贤的革新意志，但把时间推迟到选举之后。 虽然解决了燃眉之急，但根据地方选举结果，党革新案与选举责任论相结合，预计党内矛盾将持续下去。一名在野党再选议员29日表示：“朴委员长表现出了在地方选举后通过革新和世代交替掌握党主导权的政治野心，”“因为选举迫在眉睫，所以只能安抚朴委员长，但选举后难免会闹得沸沸扬扬。”

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