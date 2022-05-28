《掮客》获得戛纳电影节韩国电影史上最长12分钟的掌声. May. 28, 2022 07:33. by 孫孝珠 hjson@donga.com. “这难道不是日本电影吗？” 26日（当地时间）晚，在举行第75届戛纳国际电影节的法国戛纳吕米埃尔大剧场前。法国人乔尔当•路易混淆了当天公开的电影《掮客Broker》的“国籍”。进入戛纳电影节主竞赛单元的《掮客》是2018年凭借《小偷家族》获得戛纳最高奖金棕榈奖的世界级电影大师是枝裕和导演的首部韩国电影。当天，很多观众将其视为日本电影。这从侧面证明了随着K-Contents人气的提高，内容物制作方式也通过与外国导演的合作等变得多样化，传统的韩国电影框架正在被打破。 是枝裕和导演此前一直致力于讲述各种形态的家庭故事，因此与韩国见面后创造的电影世界会是什么样子，备受关注。 在拥有2300多个座席的大剧场中揭开神秘面纱的《掮客》看似与是枝裕和导演的诸多前作一样，实际却大不相同。尚贤（宋康昊饰）和东洙（姜栋元饰）是将扔进婴儿箱的婴儿转移给难以正式领养孩子的父母的婴儿掮客。他们偷走了素英（IU•李知恩饰）留下的孩子，看到素英出现后惊慌失措。他们决定给孩子寻找好父母的同时，与素英分享领养中介费，并开始与素英寻找父母的旅程。东洙居住的保育院的8岁少年也将同行。他们为了躲避追踪，假装是家人，随着时间的流逝，变得像家人一样亲近。 电影结束后，全场爆发出热烈的掌声，灯光一亮，观众们开始起立鼓掌。掌声持续了12分钟之久。这是在戛纳电影节上公开的韩国电影史上最长的一次。是枝裕和导演说：“因为全球性大流行病拍摄很辛苦，非常感谢所有人。” 外媒的反应各不相同。英国《卫报》在给电影两颗星（满分五星）后表示：“这部电影根本就是愚蠢。电影展现了想把两名诱拐婴儿的罪犯变成可爱的不良之徒的单纯性。”虽然美国《好莱坞报道》称，“世界电影界杰出的人文主义者总是行得通”等好评如潮，但有人观测说，由于受到高水平的苛刻评价，可能会远离获奖圈。 电影中有素英对尚贤和东洙说“谢谢你出生”等添加了新派的场面，让人倍感遗憾。此前，是枝裕和导演虽然用细致的视线观察了家人和类似家人的样子，但是却因与新派保持距离的冷静直视而受到了好评。

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