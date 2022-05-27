李昌镛：“到8月为止，物价上涨率将保持在5%左右”……暗示将连续4次上调利率. May. 27, 2022 07:51. by 朴敏宇记者、申志焕记者 minwoo@donga.comjhshin@donga.com. “今后6、7、8月份的物价上涨率超过5%的可能性是确定的。特别是，如果国际粮食价格继续保持上涨势头，预计到明年年初为止将维持在4%左右。” 韩国银行总裁（行长）李昌镛26日在短短一个月内将标准利率从1.50%上调至1.75%，并做出了上述表示。也就是说，为了控制脱缰的物价，韩国不得不采取时隔15年连续两个月上调利率的强硬措施。李昌镛进一步暗示，到7、8月为止有可能接连上调标准利率或采取一次上调0.5个百分点的“大步伐”。 ○ “数月物价上涨率将保持在5%左右” 韩国银行在当天发表的修正经济展望中指出，今年的消费者物价上涨率为4.5%。从当初2月份预测的3.1%上调了1.4个百分点。这是韩国银行自2011年7月（4.0%）后，时隔10年零10个月再次提出4%的物价预测值。如果这一预测值成为现实，将成为继2008年（4.7%）全球金融危机之后14年来的最高年物价上涨率。 李昌镛解释说：“到年末为止，国际油价将跌至每桶99美元，在乌克兰事态和全球供应网差池恢复正常的基本假设下，预测了这样的物价。” 有人担心，如果乌克兰事态等拖得比预想更加长期化，物价可能进一步上涨。李昌镛也展望道：“即使国际油价下降，谷物价格也在上涨，”“谷物价格一旦上涨，就会维持相当长的时间，直接影响食品等生计物价，很有可能提高期待通货膨胀。”5月份的预期通货膨胀率（3.3%）已经达到9年零7个月以来的最高值，增加了物价上涨的压力。 李昌镛认为，明年在相当长的一段时间内，物价上涨率可能会维持在4%左右。他说：“3月份预测时，通货膨胀率为‘上高下低’，即上半年较高，下半年开始下降，但从目前的趋势来看，不能排除超过中期达到高峰的可能性。” ○ “不排除7、8月连续上调利率” 韩国银行为应对这样的物价上涨，预告了今后攻击性的货币政策。对于市场预测的年末基准利率上升到2.25~2.50%的水平，李昌镛表示：“因为物价比预想的上涨了很多，所以市场的期待上升是合理的。” 这可以解释为，在今年剩下的4次货币政策方向会议上，至少可以再上调2、3次利率。李昌镛还强调：“7、8月连续上调标准利率的可能性不排除特定方式，将根据今后的数据来决定。” 如果韩国银行继4、5月份之后，在7、8月份再次上调利率，就相当于连续4次上调基准利率。考虑到韩美之间的标准利率逆转忧虑等，也不能排除大步伐的可能性。对此，李昌镛表示：“提及‘大步伐’意味着要打开所有可能性的原则性意义。” 去年8月以后的9个月里，标准利率上升了1.25个百分点，进行“灵魂贷款”“举债投资”的贷款者也进入了紧急状态。如果基准利率上升0.25个百分点，每个贷款者的年利息负担将增加16.4万韩元。也就是说，时隔9个月利息负担增加了82万韩元。最高年利率突破6%的银行住宅担保贷款利率即将突破7%。 李昌镛表示：“标准利率每上升0.25个百分点，家庭负担将增加3万亿韩元，企业负担将增加2.7万亿韩元，”“对于小型中小企业和个体户等弱势群体的危险，应该与政府一起通过政策合作应对。”

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