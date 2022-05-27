美国在安理会推动“禁止朝鲜巡航导弹和火箭炮”决议. May. 27, 2022 07:51. by 华盛顿=常驻记者 文炳基 weappon@donga.com. 联合国安理会当地时间26日对制裁朝鲜的决议案进行表决。这距离朝鲜在美国总统拜登巡访亚洲回国的25日进行试射洲际导弹的挑衅仅隔一天。 25日交给安理会理事国传阅的决议草案中，包含了禁止朝鲜进行核试验和弹道导弹试验以及所有可搭载核弹头的投放手段。不仅是巡航导弹，连可以装载战术核武器的火箭炮发射也被列入禁止对象。 此外，决议草案还包括加强朝鲜的石油禁运措施，禁止向朝鲜出口烟叶和烟草制品等。石油禁运将从每年上限400万桶加强到300万桶，精炼石油将从50万桶强化到37.5万桶。但是比上个月美国制定的草案中的原油上限200万桶、精炼油25万桶，压缩了减幅。分析认为，这是因为美国认为在担任安理会轮值主席国的本月内必须取得安理会通过决议的成果。 但中国当天明确表示反对，称“美国提出的决议案解决不了任何问题”。安理会决议案要想通过，不能有中国和俄罗斯等5个常任理事国的反对。 此外，美国副国务卿温迪·舍曼当天与韩国外交通商部第一次官赵显东、日本外务省事务次官森武夫通话时表示：“（对朝鲜的挑衅）将采取一切必要措施，”“已经做好准备支援国际社会对朝鲜新冠疫情的努力。”美国助理国务卿帮办马克·兰伯特当天也表示：“敦促朝鲜为尽快确保疫苗供应与国际社会合作。”

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