韩国总统室：“朝鲜第七次核试验进入最后准备阶段”. May. 26, 2022 07:48. by 崔智善记者、华盛顿=常驻记者 文炳基 aurinko@donga.com,. 韩国政府当局掌握到，朝鲜继试射弹道导弹的挑衅之后，很可能在近期进行第七次核试验。有预测认为，朝鲜有可能在预告6月前半期召开的劳动党全体会议上通过核试验决议并立即付诸行动。 总统室国家安保室第一次长金泰孝25日在与记者见面时表示：“（朝鲜核试验）到了临近最后准备阶段的时间。”“虽然在一两天内进行核试验的可能性很小，但在那之后完全有可能进行核试验。”他还说：“（准确的核试验时间）朝鲜领导人可能也没有自行决定，”“从持续几周的引爆试验来看，已经到了朝鲜当局认为（核试验）不会失败、评价自己想要的规模和性能的最后准备阶段。” 核试验的可能时机是6月前半期。朝鲜曾预告，将在6月前半期（1~15日之间）召开党中央委员会第八届五次全体会议。就像朝鲜进行第六次核试验的2017年朝鲜国务委员长金正恩紧急召开政治局常务委员会批准核试验命令书一样，此次全体会议上有可能通过核试验决议。 美国专门报道朝鲜问题的媒体“北纬38度”当地时间24日报道说：“从4月27日至本月14日拍摄的卫星照片显示，5兆瓦核反应堆仍在运转；从4月底开始，在核反应堆和废燃料棒处理设施周边，车辆活动比平时多。”报道称，铀浓缩设施“在4月27日盖子末端被分离，本月14日捕捉到换上了蓝色的盖子。” 有预测认为，朝鲜国内新冠疫情的扩散可能会成为核试验时机的变数。韩国国家情报院认为，新冠疫情在朝鲜境内的扩散将在5月底至6月初达到顶点。朝鲜主张在防疫战中“抓住胜机”，可能把核试验用于控制居民动摇。韩国的北韩研究生院大学教授梁茂进分析说：“金委员长在新冠疫情好转趋势中获得了自信，表现出了要同时克服新冠疫情和加强核力量的意志。”

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