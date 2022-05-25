“LIME钱主”金永洪的亲戚在菲律宾当地被捕. May. 25, 2022 08:04. by 高道艺记者 yea@donga.com. 据悉，帮助LIME资产运营公司的钱主、大都会集团会长金永洪（49岁•通缉中）外逃的亲戚金某本月16日在菲律宾当地被捕。 综合24日东亚日报的采访来看，首尔江南警察署确认了因涉嫌助犯人外逃而被告发的金某在当地被捕的事实，正在要求其出席。菲律宾当地的一位相关人士表示：“16日晚，菲律宾移民局和警察等8人待命出动逮捕了金某。” 接受LIME基金资金2500多亿韩元投资的房地产执行公司大都会的济州法人代表金某涉嫌以向韩国转播菲律宾赌场的方式运营网络赌场，并以每年分红收益金的方式向实际所有者金会长提供了逃资。警方计划在金某被遣送回国内后，集中追查金会长的行踪。 被指为LIME基金诈骗嫌疑的核心人物的金会长在2019年10月出国到菲律宾后，2年多来一直过着逃避生活。金会长涉嫌通过自己实际拥有的大都会将2500多亿韩元的LIME基金资金转移到海外，部分资金流向政治圈人士的疑惑也浮出水面。警方确保了正在外逃的金会长向包括金某在内的菲律宾度假村职员下达赌场运营、工资支付相关指示的17分钟左右的通话录音文件，正在分析其真伪。 22日，正在调查金会长等人在菲律宾开设非法赌场嫌疑的江原警察厅也以开设赌场嫌疑拘留了曾任会计部长的石某，并正在继续进行调查。

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