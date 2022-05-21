韩德洙人事批准案时隔47天获得通过……希望成为引领朝野协治的总理. May. 21, 2022 07:30. . 韩国国会通过了国务总理候选人韩德洙的批准案。这距离提名已有47天。由此，好不容易避免了针对新政府首任国务总理的首次批准遭否决的事态。当初，共同民主党内部“不合格”的强硬论占优势，但在表决前在议员全体大会上经过一番讨论，最终确定了“赞成”的党内结论。据说，担心引发“扯新政府后腿”的稳健论得到了支持。 围绕尹锡悦政府的首任总理批准问题，一度出现强对强走向的朝野，在最后关头找到了戏剧性的切入点，真是万幸。特别是在尹锡悦总统在国会施政演说中嘱咐超党派合作后仅过一天就强行任命法务部长韩东勋等刺激在野党的情况下，共同民主党通过“赞成”的党内结论，就足以看出，为新政府迈出第一步提供了助力。希望以此为契机，能够打开合作之门。尹锡悦总统也应该撤回对卷入“拼爹”争议的保健福利部长候选人郑浩永的提名等，对在野党的“部分协助”采取相应的措施。 尹锡悦总统表示：“从一开始就是考虑到协治而提名的总理。”他在施政演说中表示：“真正的自由民主主义就是议会主义。”如果得不到167席的巨大在野党的协助，新政府就无法正常运营国政，这是不争的事实。共同民主党不能处处反对和妨碍新政府的各种政策，但新政府也要增加与在野党的沟通。 韩德洙被提名后，被评价为“老男孩”。有人指出，韩德洙虽然具备稳定领导首任内阁的经验和力量，但与符合第四次产业革命时代的进取性、改革性的领导能力相距甚远。他在辞去公职后，还从大型律师事务所收取高额咨询费，受到了“前官礼遇”“旋转门人事”的批评。 尽管如此，执政党和在野党之所以能够通过国会批准关口，虽然有政治的算计在里面，但更主要的，是因为舆论认为，新政府应该为迅速应对美中矛盾、物价利率汇率三高危机、像滚雪球一样越滚越大的国家债务和家庭负债等综合危机创造条件。韩德洙一刻也不能忘记这一点。要按照自己的决心，积极跑动起来，发挥责任总理的作用，让朝野达成协议，克服国内外危机。

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