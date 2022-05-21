伍兹在PGA锦标赛第一天击出高于标准杆4杆的成绩，面临被淘汰的危机. May. 21, 2022 07:32. by 金東昱 creating@donga.com. “今天真是令人沮丧（frustrating）的一天。” “高尔夫皇帝”泰格•伍兹（47岁•美国）在伤愈复出后参加的第二次正式比赛—美国职业高尔夫（PGA）锦标赛第一轮结束后做出了上述表示。这是用一句话概括大赛第一天他的竞技状态和成绩的表现。 20日，伍兹在美国俄克拉荷马州塔尔萨市的南丘乡村俱乐部（Southern Hills Country Club•70杆）举行的本赛季第二场大满贯赛事PGA锦标赛第一轮比赛中，以高于标准杆4杆共74杆的成绩表现不佳。以并列第99位结束首日比赛的伍兹面临被淘汰的危机。在交通事故受伤后复出的上月美国大师赛第一天，伍兹打出低于标准杆1杆的成绩，并列排在第10位，最终以并列第47位结束了比赛。 在PGA锦标赛第1轮比赛上，伍兹的开球平均距离为346.4码（最远353码），平坦球道的着陆率（上球道率）也达到了71.43%，并不差。但是果岭命中率（上果岭率）仅为38.89%，处于低谷。伍兹说：“开球不错，但铁杆击球不好，所以没能把球尽量贴近洞口”，“比起抓住小鸟球，为了把球放在果岭上，吃了不少苦头。” 在10号洞（4杆）开始比赛的伍兹从第一个洞开始就抓住了小鸟球，在14号洞（3杆）也成功推入距离约4米远的小鸟球推杆，开局还不错。但是在后半部的9个洞中，他吞下5个柏忌，仅仅抓下一支小鸟球，最终崩塌。伍兹遗憾地说：“不打高尔夫的时候还好，但腿部承载重量的时候腿仍然很疼”，“出发很好，但是没能一直保持下去。” 与伍兹同组比赛的罗里•麦克罗伊（33岁•北爱尔兰）以低于标准杆5杆共65杆的成绩单独领先度过了第一天。麦克罗伊继2012年和2014年之后，将第三次挑战该大赛的冠军。目前世界排名第一、上月首次在大满贯赛事大师赛上夺冠的斯科蒂•舍夫勒（26岁•美国）以高于标准杆1杆的71杆并列排在第38位，状态不是很好。上周在PGA巡回赛AT&T拜伦•尼尔森大赛上实现了卫冕目标的李京勋（31岁）以低于标准杆1杆共69杆的成绩，位居并列第16位，在韩国选手中排名最高。

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