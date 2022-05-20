韩美同盟的扩张……技术-供应链也共同发展. May. 20, 2022 08:00. by 华盛顿=常驻记者文炳基、洪秀英记者 weappon@donga.com,gaea@donga.com. 在韩国总统尹锡悦和美国总统拜登的首次首脑会谈上，韩美将正式表示，将两国同盟从军事安保同盟升级为经济、尖端技术和供应网同盟。因此，新政府上台后，韩美关系将超越局限于韩半岛的遏制朝鲜同盟，升级为包括安保、经济、尖端技术、供应网在内的全球同盟。拜登政府的全球同盟构想是加强共享民主价值的国家间经济、尖端技术合作，将中国排除在世界供应网之外，因此重新定位韩中关系是不可避免的。 总统室相关人士在拜登总统访韩前一天的19日举行的新闻发布会上表示：“要想管理好供应链，需要一种（和美国的）供应链同盟体制。这是经济安保的核心部分，”“与美国（以政治、军事、安保为中心的）价值同盟正在转变为技术同盟，我们正在共同合作。” 美国总统国家安全事务助理沙利文当地时间19日在新闻发布会上就韩美首脑会谈表示：“从气候、能源、技术到经济增长和投资，将强调韩美全球同盟的真正本质。”沙利文表示：“拜登总统将与在美国投资数十亿美元、创造数千个优质美国工作岗位的韩国技术及制造业领导人会面。” 沙利文就拜登韩日之行表示：“这是拜登总统首次访问印度太平洋地区，是在紧要关头（pivotal moment)实现的。”他还特别指出：“拜登总统将加强两个核心安保同盟，深化活跃的经济伙伴关系，制定与两位民主同事共同走向21世纪的规范。”他还强调：“此次巡访将展现拜登总统构想的印度太平洋战略的全貌，从安保到经济、技术、能源、基础设施投资。”韩国总统室前一天表示，以拜登总统访韩为契机，将加强韩美技术同盟，韩国将加入美国主导的、旨在将中国排除在供应网之外的经济联合体“印度太平洋经济框架”。 白宫表示，拜登不会访问非军事区。外交消息灵通人士表示：“拜登总统不想访问副总统时期已经去过的非军事区，而是想访问新的地方。”分析认为，拜登不去非军事区，而是选择访问京畿道平泽市的三星电子半导体工厂，是突出韩美尖端技术同盟的象征性行动。

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