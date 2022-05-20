NBA金州勇士队主场战胜达拉斯独行侠队，抢占西部决赛先机. May. 20, 2022 08:00. by 兪載泳 elegant@donga.com. 拥有强大攻击活力的美国职业篮球（NBA）金州勇士队凭借出色的防守在西部决赛中先发制人。 19日，金州勇士队在主场美国加利福尼亚州旧金山大通中心举行的2021~2022赛季NBA西部决赛第一场比赛中，凭借主力球员的得分和有组织的合作防守，以112比97大胜达拉斯独行侠队，大比分1比0领先。 金州勇士队和达拉斯独行侠队分别有斯蒂芬•库里和卢卡•东契奇这两位王牌选手。在能否封锁王牌直接关系到胜利的比赛中，金州勇士队的防守注意力超过了达拉斯队。第1节安德鲁•维金斯（19分）利用库里的掩护连得10分，以28比18领先的金州勇士队直到第2节中期为止，凭借库里（21分、12个篮板球）和维金斯的得分保持了差距。但是在第2节后半场最后阶段，东契奇的3分球和得分接连出现，引领了球队的强势追击。东契奇在上半场就得了18分。 感到危机感的金州勇士队在第三节彻底封杀了东契奇。随着东契奇利用队友的挡拆展开2对2进攻，在专门防守者发生变化的瞬间，德拉蒙德•格林和维金斯利用积极的协防包围了对方。情绪变得急躁的东契奇在第三节一开始就犯下了2个失误，达拉斯队的进攻开始变得不顺畅。趁此机会，库里的两个3分球和克莱•汤普森（15分）的得分接踵而至，最终以64比47拉开了双方之间的差距，事实上胜负悬念已经提早终结。 汤普森在上半场没有得分的情况下，仅在第3节就贡献了11分。东契奇直到第3节后半段才在对方协防出现之前，迅速给站在弱侧的队友制造了外围投篮机会，但队友的命中率始终不高。东契奇（20分、7个篮板球）在第3节只得到了2分，还出现了4个失误。他在第4节也能未得分，保持了沉默。

한국어