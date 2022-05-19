超过100万韩元的“皇帝股”消失……美国紧缩、中国封城等导致韩国股市萎缩. May. 19, 2022 08:02. by 朴民優 minwoo@donga.com. 由于美国的大幅度紧缩步伐和乌克兰事态长期化等原因，韩国股市大幅萎缩，每股超过100万韩元的“皇帝股”销声匿迹。 据韩国交易所18日透露，以当天收盘价为基准，韩国证券市场没有出现每股超过100万韩元的股票。去年共有5个项目超过100万韩元。 目前股价最高的泰光产业以99万韩元收盘，比前一天下降0.6%。泰光产业在5月10日跌至100万韩元以下后，一直停留在100万韩元线以下。与去年6月7日（130万韩元）相比下降了23.8%。去年7月，LG生活健康股价飙升到177万韩元，成为最高“皇帝股”，但当天跌至67.7万韩元。与去年高点相比暴跌了61.8%。今年以来，随着中国加强封锁措施，对中国市场依赖度高的化妆品销售受到了直接打击。 去年2月加入“皇帝股”行列的LG化学在电池事业部门LG能源解决方案被淘汰后，与高点相比下降了一半，降至51.2万韩元。去年暂时超过100万韩元的三星生物制剂（79.3万韩元）和NC软件（43.55万韩元）也分别比高点下跌了21.6%和58.0%。

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