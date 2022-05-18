MZ一代选择工作岗位的最优先事项：“工作与生活平衡”. May. 18, 2022 07:58. by 郭道英 now@donga.com. 据调查，韩国的MZ一代（千禧年+Z一代）评价工作岗位的最重要因素是“工作与生活的平衡”。据调查，如果工作地区在首都圈、年薪在3000万韩元左右，就会被认为是“不错的工作岗位”。 韩国经营者总协会17日发表了以1000名MZ一代求职者为对象进行的“MZ一代认为不错的工作岗位看法调查”的结果。调查对象是全国20-39岁（1984年-2003年生）的男女。 此次调查中，对于“不错的工作岗位”的判断标准是什么的提问，66.5%的应答者选择了“工作和生活均衡的工作岗位”。回答“实现公平报酬的工作岗位”的人占43.3%，紧随其后。此外，还有“福利制度完善的工作岗位”（32.8%）和“公司氛围平向的、自由的工作岗位”（25.9%）等。选择“保障退休年龄等可以长期工作的工作岗位”的应答者仅占14.0%。也就是说，与过去以充分的报酬和工作岗位稳定性为绝对标准的时代不同，表现出了不同的志向。 对于“不错的工作岗位”的年薪水平，回答“3000万韩元左右”的人最多，占50.9%。其后依次为“4000万韩元（27.6%）”“5000万韩元以上（12.2%）”。 关于工作地点，回答“首都地区”的人占50.7%，远远高于回答“地方上”的人（11.6%）。随着在家办公等业务形态的多样化，回答“与地点无关”的人也占37.7%。预计工作时间为“10年以内”（35.1%）、“一直到退休年龄”（29.8%）、“10~20年”（27.6%）、“20年以上”（7.5%）。

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