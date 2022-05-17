尹锡悦：“年金-劳动-教育等改革不能再推迟了……需要超越党派的合作”. May. 17, 2022 07:47. by 張寬錫 jks@donga.com. 韩国总统尹锡悦16日表示，“如果现在不推进年金、劳动、教育的改革，将威胁我们社会的持续可能性”，要求国会开展超越阵营和政派的超党派合作。 尹锡悦当天在国会通过说明补充预算案主要内容的施政演说表示：“现在我们面临的国家内外危机和挑战，如果不完成我们推迟的改革，就很难克服。”他特别提到了为了“可持续福利”的年金改革、为了“创造工作岗位”的劳动改革、为了“符合技术进步水平的教育”的教育改革，并表示：“这已成为不能再推迟的课题。政府和国会应该超越党派界限进行合作。” 此次施政演说的场合，是要求迅速处理包含新冠疫情损失补偿金等内容的59.4万亿韩元补充预算案。但尹锡悦把信息的重点放在了协治上。他在演讲中9次提及“危机”，反复强调超越阵营和政派的合作。他还承诺：“真正的自由民主主义就是议会主义，”“对于国政的主要事件，将与议会领导人、议员们紧密讨论。”他当天系上共同民主党的象征色蓝色领带后，在结束演讲后还与共同民主党议员一一握手。 尹锡悦还正式表示，将在21日举行的韩美首脑会谈上讨论参与印度太平洋经济框架。印太框架是拜登政府为了牵制中国推进的多边经济协议机制。他表示：“将与访韩的美国总统拜登讨论通过印太框架加强全球供应网合作的方案。”

한국어