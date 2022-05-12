生与死的循环. May. 12, 2022 07:47. . 出生的一切生命终有一天会死去。 虽然不可能不知道这个显而易见的事实，但真正面临死亡时，谁都会害怕。芬兰画家阿尔伯特•埃德费尔特在25岁青年时期，以死亡为主题画了一幅画。之后这幅画还在巴黎沙龙展上展出过。为什么异国的年轻画家偏偏选择了死亡主题呢？画作在沙龙上得到了怎样的评价？ 埃德费尔特出生在芬兰南部美丽的渔村波尔沃并在那里长大。20岁左右他前往巴黎，在那里修学，以画家身份活动，但一到休假季节就回来，把故乡的风景和人们的面貌记录在画幅上。这幅画也是以波尔沃近郊海滨为背景画的。 让人联想到电影中的某个场面的画面中，船上驮着儿童棺材移动的6个人登场。看似家人的他们以各自的方式忍受着深深的悲伤。身穿黑色丧服的左边的奶奶脸部扭曲，旁边的女人将视线转向远海。划桨男人们的表情也非常严肃。中间的少女看起来比任何人都悲伤。她一只手紧握着鲜花，似乎还没有做好送走家人的准备。埃德费尔特之所以选择以“家人的死亡”为主题，可能是因为这是他自己亲身经历的内容。他也是因为小时候失去了父亲，所以比任何人都清楚失去的痛苦，因此与独自留下的母亲维持了一辈子的深厚关系。在离开家的时候，他寄了数百封信回来，担心母亲，照顾母亲。 完成的画作在1880年的沙龙展上展出，受到了好评。作为芬兰画家，他首次获得了三等奖。法国批评家们毫不吝惜地称赞道：“没有过分伤感地表现家人的死亡，而是表现出了被当作生与死的循环的一个家庭的高贵面貌。”画家似乎也想着死亡，劝人们尽情地爱身边的人。美术评论家

한국어