新冠疫情之后，家庭温室气体排放量增加. May. 11, 2022 07:52. by 史志远记者 4g1@donga.com. 随着因新冠疫情居家时间增加，最近两年间首尔家庭的温室气体排放量有所增加。 首尔市10日公布了“温室气体库存计算结果”。结果显示，去年首尔市内温室气体排放量的推测值为4546.2万吨，比向国际社会宣布减少温室气体排放量的2005年（4944.5万吨）减少8.1%，比去年（4558.9万吨）减少0.3%。 自2005年以来，首尔市内的温室气体排放量以年均0.5%的速度递减。运输、产业、发电部门的排放量有所减少。首尔市解释说：“汽车燃料能效的改善、排放量高的工厂转移到其他地区等，对排放量减少产生了影响。” 但在新冠疫情爆发以后，家庭的温室气体排放量有所增加。2019年排放量为12565吨，2021年为13351吨，两年间增加了约6.3%。家庭排放的温室气体在此之前持续减少。随着新冠疫情下自我隔离和在家办公等日常化，冷暖气器具等能源的使用增加，温室气体排放量有所增加。 2020年废弃物领域的温室气体排放量也比2019年增加了3.3%。原因是一次性用品使用增加等。首尔市气候环境本部长柳延植（音）表示：“将结合温室气体减排政策，为实现首尔市的‘2050碳中和’目标竭尽全力。”

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