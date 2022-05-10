失去一侧听觉…两班倒工作…“明天是音乐剧明星”. May. 10, 2022 07:57. by 李志勋记者•金泰彦记者 easyhoon@donga.com,beborn@donga.com. “作曲家为什么还要提高最后一个音呢？都耗尽了精力…….” 7日下午，在首尔麻浦区东亚数码媒体中心进行的A频道《音乐剧明星》的拍摄现场。音乐剧《玛丽居里》、《亚瑟王》的音乐导演申恩景询问了刚刚结束音乐剧《死亡笔记》中主人公莱托的歌曲试演的参加者。 “好像是为了将主人公逐渐升温的感情在下一个场面中最大化。” 当参赛者用颤抖的声音回答时，申恩景导演和他对视着说。 “声音的完成度足够了…….不是以本人的想法分析歌曲的音乐结构，而是模仿别人的感觉，有点可惜。重新唱一下吧？” 在当天的拍摄中，《音乐剧明星》的18名参加者接受了音乐剧导演和音乐导演的指导。《音乐剧明星》是从2015年开始连续8年由大邱国际音乐剧节（DIMF）举办的音乐剧演员发掘项目，频道A从2019年开始每年制作选秀节目。今年迎来第四季的《音乐剧明星》将于10日晚11时10分首播。 指导节目由曾执导音乐剧《维特》的赵光华和活跃在话剧、音乐剧中的金泰亨导演、申恩景、李京华音乐导演担任指导。赵光华导演对参赛者的演技也提出了建议。 “在歌曲中气氛发生改变的话，演员的行动也应该做出相应改变…….歌词好像一点都没有分析清楚。” 对于导师尖锐的指责，参加者点头表示赞同。 “不要躲在旋律里，跟着本人的话走。” “具体解释一下情况。” “强弱调节要自然。” 当天接受指导的18名参赛者是在全体728名报名者中，通过从3月开始为期两个月的比赛的人。因为参加选秀的条件是“24周岁以下”，所以应聘者多数是10多岁到20岁出头。DIMF事务局长朴正淑（音）解释说：“除了比赛之外，还另外设置指导节目的原因是，《音乐剧明星》并不是单纯地选拔冠军的节目，而是为了实际提高参赛者的实力而制作的。 从今年开始，通过更加严格的竞赛规则增加了紧张感。与之前如果得到5名评委中4位的认可，被判为合格不同，从本赛季开始需要得到全体评委的选择。没有得到全票选择的参赛者将当场被淘汰。评委工作由音乐剧演员郑英珠、迈克尔•李、闵佑赫、Ken以及音乐导演张素英担任。 拥有各种各样故事的参加者们的故事也是主要看点。从今年连续第4年挑战的音乐剧明星“四修生”开始，到不顾家里的反对，同时进行工厂两班倒和兼职的志愿生，虽然失去了一侧听觉却不放弃梦想的青年，到白天在公司晚上往返于练习室的上班族…….担任《音乐剧明星》导演的田庆南PD表示：“如果倾听拥有各种故事的参赛者如何将现有的音乐剧曲目重新诠释为自己的故事，并包含着某种信息唱歌的想法，看节目的时候会更加有趣。” MC由音乐剧《祭坛男孩Altar Boyz》（2016年）中饰演主人公马修的演员李伊京担任。李伊京说：“看到参赛者努力发挥各自的个性和优势的样子，真的有很多被感动的瞬间”，“希望向着梦想一步步前进的人绝对不要放弃，为你们加油。”

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