姜受延脑出血住院，家属决定暂时不进行手术……电影界和影迷们纷纷表示“祈祷她早日康复”. May. 07, 2022 07:17. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 演员姜受延（56岁•照片）5日因脑出血晕倒后，6日也没有恢复意识，因此祈祷她早日康复的声音接连不断。 5日，姜某在首尔江南区家中因脑出血晕倒，在心脏骤停的状态下被送往首尔江南Severance医院。医护人员诊断出即使进行手术，好转的可能性也很低，而且有危险，因此姜某的家人决定暂时不进行手术。姜某处于昏迷状态，戴着人工呼吸器于6日凌晨从急诊室被送往重症监护室。帮助没有经纪公司的姜某的AlphaNet娱乐公司当天通过正式资料表示：“手术与否正在观察进展。” 前釜山国际电影节组委会执行委员长金东浩（音）表示：“我恳切地祈祷姜某早日康复。”他接着说：“姜某对电影界的贡献难以用语言形容，随着其年龄的增长，她也想演老年角色。作为潜力巨大的演员，今后要做的事情真的很多。”最近一起参与姜某电影回归作《正义》的后半部工作的延相昊导演表示：“因为是坚强的人，相信她会战胜病痛的。” 曾与姜氏一起合作电影《借腹生子》和《揭谛 揭谛 婆罗揭谛》的林权泽导演也正在祈祷她能早日康复。林导演的夫人蔡玲女士说：“姜某称林导演为‘父亲’。对我们夫妇来说，姜某就像女儿一样，发生了这么晴天霹雳的事情，太难过了。希望她能尽快健康起来，像以前一样活跃起来。”演员安圣基也表示：“希望她尽快起床，健康地活动。”一起出演电影《揭谛 揭谛 婆罗揭谛》的演员韩支一在自己的社交网络服务（SNS）上写道，“祝世界明星受延早日康复。希望粉丝们也多多为她祈祷。” 国民也在祈祷姜某能早日康复。网民在报道她消息的报道下写道“那个年代我们国家的国宝级演员，祝您平安归来”“祝你早日康复。因为小时候有你，所以很幸福”等。“拜托您一定要醒过来。希望新闻中能出现恢复意识的快报”“快点醒过来吧，一定要快点好起来！，拜托！”“现在人生才刚过了一半。剩下的一半一定要填满啊”等包含恳切心情的文章也接连不断。

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