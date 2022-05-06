拆除光州倒塌的公寓，应成为根除不实施工的契机. May. 06, 2022 07:50. . HDC现代产业开发决定全面拆除今年年初因外墙倒塌事故造成6人死亡的光州广域市西区花井公寓并进行重建。据推算，该公寓竣工所需的时间为70个月，包括工程费和补偿费在内的追加费用为3700亿韩元。这是韩国国内公寓建设史上首次拆除工程进行一半以上的整个园区并重新施工。 现代产业开发的“整体拆除”决定，似乎是因为他们认为，仅靠处理事故现场的补救措施，不可能恢复倒塌的信赖。该公司自去年6月因光州鹤洞再开发拆迁现场坍塌事故造成17人死伤后，7个月后再次发生惨案，受到了顾客和政府、政界的强烈指责。最近，京畿道广州、大田市等地的大规模工程合同被解除，还受到了从已经接到的重建工程项目中排除的要求，企业的存在基础正在动摇。 从四面楚歌的现代产业开发来看，除了企业再创业的改革之外，根本看不到答案。花井公寓事故调查结果显示，该公寓的地面施工与设计不同，支架提前拆除，混凝土强度未达到标准值，整体处于不到位状态。光州接连发生的惨案是因执着于缩短工期和节约费用而“快快”“马马虎虎”施工的恶习酿成的人祸。现代产业开发应该对全国营业场所进行重新检查，消除潜在风险，同时对800多名花井公寓签约者进行补偿和制定居住支援政策，表现出负责任的态度。 安全麻痹症不仅仅是现代产业开发的问题，也是阻碍韩国建设业界发展的痼疾。仅今年第一季度在建设现场发生的事故中死亡的人就达55人，重大事故不断。现代产业开发花井公寓再施工所需的3700亿韩元费用超过一年营业利润的一半。在这种情况下，国土交通部长候选人元喜龙警告说：“如果再次发生类似事故，企业将倒闭。”安全管理失败的公司将难以继续存活。建设行业应该把现代产业开发的事态当作根除不实施工的契机。

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