美国大法院有可能推翻49年前承认女性堕胎权的判例. May. 04, 2022 08:24. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 美国联邦大法院很有可能推翻49年前认定女性堕胎为基本权利的判例。 美国政治专门媒体《政治报》2日报道说，塞缪尔·厄利托大法官起草了大法官们传阅的意见书草案，过半数的大法官赞成驳回承认女性堕胎权的“罗伊诉韦德案”判例。 据《政治报》报道，厄利托在意见书中表示：“（罗伊诉韦德案的判决）从一开始就出现了荒唐的错误，”“逻辑非常薄弱，判决造成了有害的结果。”他还说：“我们得出的结论是，应该驳回这一判决。现在应该把堕胎问题还给国民选出的代表们。” 联邦大法院1973年判决的“在胎儿处于可在子宫外存活的孕期（怀孕22周~24周）之前可以堕胎”的罗伊诉韦德案的判决被评价为确立女性堕胎权的里程碑式判决。 大法官厄利托撰写的该意见书表示，克拉伦斯·托马斯、尼尔·戈萨奇、布雷特·卡伯诺、艾米·科尼·巴雷特大法官等人表示赞成。这些人都是共和党出身的总统任命的大法官。9名大法官中有5人表示赞成，因此在最终判决中很有可能废除堕胎权。联邦大法院对密西西比州一家堕胎手术所去年提出的堕胎禁止法违宪诉讼进行了审理，最早将于下个月做出最终判决。 如果判决确定，堕胎权将移交为各州议会的决定事项。目前共和党占优势的24个州正在推进制定限制堕胎权的法案，如怀孕15周以上禁止堕胎等。另外，在俄克拉荷马州等部分地区，还通过了除产妇生命危险外禁止所有堕胎手术的法案。

한국어